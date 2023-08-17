الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

12 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شاب في الزاوية الحمراء

محكمة
محكمة

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 12 سبتمبر المقبل، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شاب في الزاوية الحمراء أثناء عودته من حفل زفاف؛ لسرقته.

وقال أحد أقارب الشاب المجني عليه، إن الضحية كان في طريقه لحضور حفل زفاف، وبحوزته مبلغ 15 ألف جنيه، فشاهده أحد الأشخاص، وحاول الاستيلاء على المبلغ المالي بالقوة، وعند محاولة الشاب الهرب، فاجأه المتهم، وبصحبته 12 شخصا، ينقضون عليه بالضرب، وطعنه المتهم بسلاح أبيض، حتى فارق الحياة.

كانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الزاوية الحمراء، قد تلقت بلاغًا يُفيد بمقتل أحد الأشخاص، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، وعثرت على جثمان المجني عليه، مصابًا بعدة طعنات.

وأمرت بنقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بانتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثمان، والوقوف على الأسباب التي أدت إلى الوفاة.

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