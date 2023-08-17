الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب دخان "مكمورة خشب".. فلاح وأولاده يتخلصون من كمسري في المنوفية

مشاجرة
مشاجرة

أنهى فلاح وأبنائه الثلاثة حياة كمسري، بعد مشاجرة بينهم بسبب مشاكل الجيرة واعتراض المجني عليه علي دخان مكمورة خشب يمتلكها جيرانه.

و تلقي اللواء عمرو رءوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة اشمون بمصرع "ع.ا" كمسري من قرية منيل عروس التابعة للمركز في مشاجرة مع جيرانه.

بانتقال اللواء محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، تبين قيام فلاح وأولاده الثلاثة بالتعدي علي المجني عليه بالضرب حتى الموت، وذلك بسبب خلافات الجيرة بينهم واعتراض المجني عليه علي دخان مكمورة خشب يمتلكها المتهمين.

وتم ضبط المتهمين وهم " س.م " 60 سنة فلاح، وأولاده "م" 25 سنة، و"م" 30 سنة و"ع" 27 سنة ،وذلك لاتهامهم بالتخلص من المجني عليه عرفه السيد، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

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