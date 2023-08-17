الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حزب "الجيل": مصر تعيش حالة جديدة من خلال الحوار الوطنى

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن مصر تعيش حالة جديدة من خلال الحوار الوطني، وهو ما جعل كل أطيافها يتحاورون، مشيدًَا بتحاور المنظمات وأطياف المجتمع والسياسيين على مدار 100 يوم.

ووجّه رئيس حزب الجيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي دعا إلى عقد جلسات الحوار الوطني ورعاه على مدار 14 شهرًا مضت.

وأكد أن الرئيس السيسي نفَّذ الوعد الذي قطعه منذ أكثر من عام بأنه يلتزم بتنفيذ كل المخرجات، سواء كانت على شكل قرارات أو تشريعات، كما بادر إلى تنفيذ ما رُفع من مجلس الأمناء إليه، مثل ضرورة الإشراف القضائي على الانتخابات.

وتابع «الشهابي» أن الرئيس السيسي عندما شكر القائمين على إعداد وصياغة المخرجات كان يقدم نموذجًا جديدًا للعلاقة بين الحاكم والمحكومين: "مصر تعيش حالة جديدة.. نشهد حالة حوار".

رئيس حزب الجيل حزب الجيل مصر الحوار الوطنى

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