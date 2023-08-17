الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بعد بلوغهم السن القانونية.. «رابطة كمسارية مصر» تكرِّم 35 من أبنائها

جانب من حفل التكريم
جانب من حفل التكريم

فى لفتة طيبة، كرّمت «رابطة كمسارية مصر» ٣٥ كمساريًا بعد بلوغهم السن القانونية، وذلك بمقر الرابطة بالفجالة. 

حضر الحفل محمد رزق، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وإبراهيم الشواف، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، وسيد عبداللطيف، نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، رئيس رابطة الكمسارية، وهانى رضا، أمين صندوق الرابطة. 

وأثنى محمد إبراهيم الفخرانى، كمسارى وأحد المكرَّمين، على الدور الذى يقوم به وزير النقل الفريق كامل الوزير فى تحديث أسطول الهيئة برعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى. 

وقال «الفخرانى» إنه قضى أكثر من ٤٠ عامًا فى عمله بالهيئة، واجه خلالها العديد من المواقف الصعبة، منها أنه أثناء قيامه برحلة قطار متجه إلى مدينة أسوان، وبالتحديد قبل مدينة مغاغة، فوجئ براكب وقد أصابته نوبة قلبية أدت إلى وفاته، وعلى الفور قام بالاتصال بسائق القطار الذى أبلغ ناظر المحطة، وبعد الوصول لمحطة مغاغة وجدوا سيارة إسعاف فى انتظارهم، وتم تسليم الجثمان واستكمال الرحلة إلى المحطة النهائية. 

وأكد أنه وبقية زملائه لا يتوانون فى خدمة الركاب ومساعدتهم رغم الظروف والصعاب التى تواجههم. 

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