الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا لايف" تستعرض أبرز المعلومات عن الحى اللاتينى بالعلمين الجديدة

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

عرضت فضائية "إكسترا لايف" تقريرًا تليفزيونيًا حول أبرز المعلومات عن الحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة.

وفيما يلي التفاصيل:

  • تم تصميم الحي اللاتيني على الطراز اليوناني والإغريقي القديم.
  • مستوحى من الطراز العتيق لمدينة الإسكندرية القديمة.
  • تتميز تصميماته بالرقي والطابع الأوروبي.
  • يحتوي الحي على 12.555 وحدة سكنية متنوعة في مساحتها وأنواعها وكذلك أسعارها.
  • تبدأ مساحات الوحدات داخل الحي اللاتيني من 100 متر مربع، وتصل إلى 185 مترًا مربعًا.
  • عدد الطوابق داخل الحي لا يتجاوز الـ8 طوابق.
  • يحتوي الحي على خدمات صحية وعدد كبير من المستشفيات.
  • يضم الحي منطقة فنادق وتقدم أفضل الخدمات الفندقية بمستوى عالمي.
الحى اللاتينى الحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة العلمين الجديدة مدينة العلمين الجديدة مدينة العلمين

الأكثر قراءة

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 17 أغسطس في بورصة الدواجن

مراسل "القاهرة الإخبارية" بالسودان: قصف مدفعى يستهدف مواقع لـ"الدعم السريع"

أول صورة للمتهم بالاعتداء على ابنة شقيقه في 6 أكتوبر

رابطة الأندية تستقر على موعد انطلاق الدوري المصري

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 17 أغسطس في بورصة الدواجن

تجديد حبس رجل الأعمال المتهم بإطلاق النار على طليقته فى التجمع الخامس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس