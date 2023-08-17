"إكسترا لايف" تستعرض أبرز المعلومات عن الحى اللاتينى بالعلمين الجديدة
عرضت فضائية "إكسترا لايف" تقريرًا تليفزيونيًا حول أبرز المعلومات عن الحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة.
وفيما يلي التفاصيل:
- تم تصميم الحي اللاتيني على الطراز اليوناني والإغريقي القديم.
- مستوحى من الطراز العتيق لمدينة الإسكندرية القديمة.
- تتميز تصميماته بالرقي والطابع الأوروبي.
- يحتوي الحي على 12.555 وحدة سكنية متنوعة في مساحتها وأنواعها وكذلك أسعارها.
- تبدأ مساحات الوحدات داخل الحي اللاتيني من 100 متر مربع، وتصل إلى 185 مترًا مربعًا.
- عدد الطوابق داخل الحي لا يتجاوز الـ8 طوابق.
- يحتوي الحي على خدمات صحية وعدد كبير من المستشفيات.
- يضم الحي منطقة فنادق وتقدم أفضل الخدمات الفندقية بمستوى عالمي.