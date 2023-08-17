الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عاطل سرق سيارة فى المعادى للجنايات

جريدة الدستور

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بسرقة سيارة وحيازة مخدرات فى منطقة المعادي.

وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة وحيازة المخدرات.

كانت قد نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بسرقة سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة المعادي، وبحوزته: "السيارة المستولى عليها- كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف بحيازته المادة المخدرة بقصد الاتجار.

الأكثر قراءة

"الأرصاد": متوقع سقوط أمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

تسهيلات لمواطنى 180 دولة للحصول على تأشيرات السياحة المصرية

تجمع بريكس.. فرصة لدخول مصر "غول اقتصادى عالمى"

مسؤولو "الإسكان" يتفقدون وحدات محدودي الدخل في حدائق العاصمة

طمأنة الرئيس بأن الأزمة الاقتصادية ستصبح تاريخًا وحفاوة استقباله بمطروح أبرز اهتمامات الصحف

انخفاض جديد فى أسعار الغاز الطبيعى العالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس