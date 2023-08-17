إحالة عاطل سرق سيارة فى المعادى للجنايات

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بسرقة سيارة وحيازة مخدرات فى منطقة المعادي.

وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة وحيازة المخدرات.

كانت قد نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بسرقة سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة المعادي، وبحوزته: "السيارة المستولى عليها- كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف بحيازته المادة المخدرة بقصد الاتجار.