7 مصابين إثر انقلاب سيارة بالفيوم

أُصيب 7 مواطنين إثر انقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيّن إصابة 7 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.