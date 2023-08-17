تضم 15 برجًا.. "إكسترا لايف" تستعرض أبرز المعلومات عن "حى الأبراج" بالعلمين
تشهد مدينة العلمين الجديدة حالة من التطور الكامل والشامل، بإقامة مشروعات سياحية واستثمارية عملاقة التي أدت إلى تحويل منطقة صحراوية تحتوى على الألغام إلى مدينة عالمية.
وفي هذا الصدد استعرضت فضائية "إكسترا لايف" معلومات حي الأبراج بمدينة العلمين الجديدة.
- من أكثر الأحياء إبهارًا بمدينة العلمين الجديدة
- يضم 15 برجًا ويبلغ ارتفاع كل برج 41 طابقًا
- تبدأ مساحة الوحدات داخل الأبراج من 90 مترًا مربعًا وحتى 350 مترًا مربعًا
- تطل جميع الوحدات مباشرة على البحر
- بالمنطقة أماكن للكافيهات والمطاعم وحمامات سباحة
- تعتبر أبراج العلمين الجديدة من المشروعات الاستثمارية الكبيرة.