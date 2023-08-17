تضم 15 برجًا.. "إكسترا لايف" تستعرض أبرز المعلومات عن "حى الأبراج" بالعلمين

تشهد مدينة العلمين الجديدة حالة من التطور الكامل والشامل، بإقامة مشروعات سياحية واستثمارية عملاقة التي أدت إلى تحويل منطقة صحراوية تحتوى على الألغام إلى مدينة عالمية.

وفي هذا الصدد استعرضت فضائية "إكسترا لايف" معلومات حي الأبراج بمدينة العلمين الجديدة.