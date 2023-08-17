الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع سائق دهس شخصين وأصاب 3 آخرين على "الدائري"

التحقيق
التحقيق

تباشر نيابة البساتين الجزئية اليوم الخميس، التحقيق مع قائد سيارة نقل دهس شخصين وإصاب3 آخرين، اتجاه الطريق الدائري، وجرى التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث.

وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتصريح بدفن جثماني المتوفين.

بداية الحادث عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا غرفة  النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة وبعض المواطنين أعلى الطريق الدائري منطقة بئر أم سلطان، وانتقلت القيادات الأمنية بقطاع جنوب القاهرة والمرور وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، كما انتقل  اللواء مجدي عبد المتعال رئيس حى البساتين إلى مكان الحادث. 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي ونقل الجثمانين إلى المستشفى جراحة اليوم الواحد، وحرر محضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

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