الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق 2023 وخطوات تسجيل الرغبات

جريدة الدستور

مع بدء تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة سعى الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة موعد انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق 2023 عبر المحرك العالمي للبحث "جوجل"، حيث أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي في مصر والبحث العلمي، أن عدد الطلبة المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للالتحاق بالجامعات بلغ حتى الآن حوالي ١٠٥ آلاف طالب وطالبة بموقع التنسيق الإلكتروني في العام الجامعي الجديد 2023/2024.

موعد انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق 2023

وتنشر " الدستور" في هذه السطور موعد انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق 2023.

وأكد وزير التعليم العالي في مصر، جاهزية جميع معامل الحاسب الآلي المتاحة في الجامعات الحكومية من الساعة التاسعة صباحًا وإلى الساعة الثالثة ظهرًا وذلك طوال فترة التنسيق لاستقبال جميع الطلاب، ومساعدتهم في التنسيق الإلكتروني.

موعد انتهاء المرحلة الثانية 2023

وقال السيد عطا، بصفته المشرف العام على جميع أعمال مكتب التنسيق، إنه ما زال موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في الاستقبال لرغبات طلاب المرحلة الثانية إلى مساء يوم السبت الموافق يوم 19 من أغسطس الحالي، مؤكدًا انتظام سير الإجراءات لإدخال الطلاب لرغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

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وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، بصفته المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة، ضرورة استفادة الطلبة من الأدلة الإرشادية والأدلة التوضيحية والفيديوهات التي قد أعدتها  الإدارة العامة بالمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة لمساعدة الطلبة في كيفية التنسيق الدقيق، والقيام بكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة، منوها لوجود إمكانية لتعديل الرغبات إلى توقيت نهاية المرحلة، موجها الطلبة لمراجعة الصفحة الرسمية بالوزارة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وفي موقعها الإلكتروني لمتابعة تلك الأدلة، وذلك من خلال جميع حسابات وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي على كافة مواقع التواصل الاجتماعي.

رابط تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية 2023

ويتاح لطلبة الثانوية العامة التسجيل بموقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل جميع رغبات المرحلة الثانية  2023، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني في الرابط التالي هنا وتكون من خلال جهاز الحاسب الآلي الخاص بالتلميذ أو من خلال اي أمر الطالب.

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  1. قم بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني اضغط من هنا.
  2. وقم بإدخال رقم الجلوس وإدخال الرقم السري الخاص بك.
  3. قم بإدخال كافة رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.
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