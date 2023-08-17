الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية لخدمة أهالي عزبة الشهيد بالمنتزه

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية

نظمت جامعة الإسكندرية ممثلة في كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلية، والتمريض، ومعهد البحوث الطبية، قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي منطقة عزبة الشهيد بمنطقة المراغى بدائرة المنتزة، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة في الإسكندرية.

وشارك فى تنظيم القافلة أسرة “طبيب من أجلك” بكلية الطب جامعة الإسكندرية.

وأوضحت الدكتورة وفاء السحلي الأستاذ بكلية الطب وعضو لجنة القوافل بجامعة الإسكندرية، أن إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها خلال أعمال القافلة بلغت 342 حالة في مختلف التخصصات الطبية، منها 81 حالة جلدية، 70 حالة باطنة، و67 حالة أطفال، 30 حالة نسا، 45 عظام، و49 حالة أسنان، كما تم إجراء العديد من الآشعات، وتحويل 41 حالة  إلى مستشفيات جامعة الإسكندرية.

جامعة الإسكندرية قافلة طبية شاملة أهالي منطقة عزبة الشهيد طبيب من أجلك مستشفيات جامعة الإسكندرية

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