بعد أزمة الرسوب.. "حقوق الإسكندرية" تتيح النتائج بعد فحص التظلمات

أعلنت كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، عن فك حجب النتيجة لمن لم يسدد المصاريف من الطلاب وأتاحت لكل الطلاب معرفة النتيجة بالتفصيل وبالدرجات، كما أنها سمحت لكل طالب أن يتقدم بتظلم عن نتيجة أي عدد من المواد دون سداد أي رسوم، كما قامت على مدى أكثر من أسبوعين بفحص التظلمات ومراجعة رصد جميع المواد لكافة الطلاب، وتصحيح جميع الأخطاء فى الرصد والتجميع أكثر من ذلك، كما تم تصحيح جميع الأسئلة الزائدة عن المطلوب، وتم إعطاء الطالب الدرجة الأعلى.

وأوضحت حقوق الإسكندرية، في بيان لها، أنه على إثر ما سبق كله أصبحت النتائج النهائية للسنوات التي أعلنت متقاربة مع نسب النجاح التي ظهرت في الفترة السابقة على أزمة الكورونا وهي سنوات من 2016 إلى 2019.

وأكدت أنه حرصُا على مصلحة أبناء الكلية من الطلاب وصيانة لحقوقهم ولمزيد من الشفافية، فقد أعلنت الكلية عن تلقى طلبات الاطلاع على كراسات وأوراق الإجابة في أيام محددة لكل فرقة دراسية يتم إعلانها علي التوالي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للكلية، سواء كان طلب الاطلاع متعلقُا بالامتحانات المقالية أم الامتحانات الإلكترونية أو حتي التمرينات العملية، وذلك برسوم رمزية علمُا بأن الاطلاع على كراسات وأوراق الإجابة سيكون في حضور أستاذ المادة للمناقشة والمراجعة مع الطالب حتي يطمئن تمامًا إلي حصوله علي حقه بالكامل .

وتابعت أنه تسهيلًا على الطلاب فقد أقدمت الكلية على اتاحة عملية تقديم طلبات الاطلاع على كراسات وأوراق إجابات الطلاب وبحد اقصى خمس مواد مقالية أو إلكترونية من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للكلية، على أن يتم سداد رسم الاطلاع المقرر من خلال شبكات التحصيل الخارجية التالية (آمان - ايجي باي - بي - مصاري - ضامن - ممكن - وقتي - اموال - خدماتي - ماجيك باي - سداد Moga Tala - Smart pay - Smart أو من خلال تطبيقي أمان أو bee على الموبايل)، وبما لا يحتاج معه الطالب إلى الحضور مطلقًا إلى مقر الكلية.

وأكدت الكلية أنها قد اتخذت جميع الإجراءات الاستثنائية السابقة بهدف طمأنة طلابها على حصولهم على حقوقهم في التصحيح، إيمانًا منها في تعليمهم الحقوق والواجبات.

وكانت قد شهدت كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، أزمة في نتائج طلابها بالفرق الأربعة؛ بسبب رسوب عدد كبير من الطلاب تجاوز 50٪ في بعض الفرق، مما أثار غضب الطلاب والتقدم بشكاوى بخصوص نتيجة كلية الحقوق.