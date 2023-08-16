الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أمين مجلس القبائل: الأمن والأمان أكبر نعمة تحظى بها مصر حالياً

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علق حسين عيد، أمين مجلس القبائل والعائلات المصرية بمطروح، علي لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بأهالي مطروح وسيدي براني والسلوم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمُذاع عبر فضائية "الأولي المصرية "، مساء اليوم الأربعاء: "بنشرف اليوم بزيارة الرئيس السيسي في أقصى نقطة في غرب مصر، وهو لقاء يواكب حالة الإعمار الحاصلة في الساحل الشمالي الغربي للجمهورية".

وأضاف: "الأمن يولد الاستقرار والتنمية والرفاهية، والأمن والأمان أكبر مكسب في الفترة الحالية وهو من أكبر نعم ربنا علي جمهورية مصر العربية، والمشاريع أصبحت أمر يراه القاصي والداني".

وتابع: "المشاريع أصبح المواطن ينعم بها ويراها علي عينه، والظروف التي تمر بها العالم والأحداث الذي يمر بها الإقليم، فالحمد لله أن مصر تنعم بهذا الاستقرار الذي سيولد التنمية والرفاهية".

أمين مجلس القبائل والعائلات المصرية بمطروح الأولى المصرية التاسعة يوسف الحسيني السيسي

مواد متعلقة

"تحدٍّ دوائى".. تامر أمين يحذر من تحدٍّ جديد على تيك توك

محمد رياض: مهرجان المسرح الأكبر فى مصر ويعرض كل الإنتاج المسرحى طوال العام

تامر أمين يعلق على منع عرض فيلم باربى فى الدول العربية

خبير لـ"القاهرة الإخبارية": تقرير فيتش حول خفض تصنيف أمريكا يحمل أبعادًا سياسية

العشري: حوار الرئيس السيسي مع أهالي مطروح والسلوم من القلب للقلب

خبير لـ"القاهرة الإخبارية": أمريكا تحاول السيطرة على تأثير الأزمة الاقتصادية على القطاع المصرفى

الخولي: استجابة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني تؤكد أهميته القصوى

كامل مطر للرئيس السيسى: «سيادتك باعث النهضة فى مصر الحديثة»

الأكثر قراءة

تفاصيل مثيرة في مقتل مسن على يد زوج ابنته بالوراق

رسميًا.. طبيب الأهلى السابق رئيسًا للجهاز الطبى فى فيوتشر

مرتضى منصور يكشف حقيقة توقيع زيزو ورحيله إلى الشباب السعودى

محمد إمام يبكى مع شقيقه عقب انتهاء تصوير فيلمهما "أبو نسب"

سعر اليورو اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

تكليف أحلام رجب رئيسا لقسم الجغرافيا ونظم المعلومات بكلية الآداب جامعة طنطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس