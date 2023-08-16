أمين مجلس القبائل: الأمن والأمان أكبر نعمة تحظى بها مصر حالياً

علق حسين عيد، أمين مجلس القبائل والعائلات المصرية بمطروح، علي لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بأهالي مطروح وسيدي براني والسلوم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمُذاع عبر فضائية "الأولي المصرية "، مساء اليوم الأربعاء: "بنشرف اليوم بزيارة الرئيس السيسي في أقصى نقطة في غرب مصر، وهو لقاء يواكب حالة الإعمار الحاصلة في الساحل الشمالي الغربي للجمهورية".

وأضاف: "الأمن يولد الاستقرار والتنمية والرفاهية، والأمن والأمان أكبر مكسب في الفترة الحالية وهو من أكبر نعم ربنا علي جمهورية مصر العربية، والمشاريع أصبحت أمر يراه القاصي والداني".

وتابع: "المشاريع أصبح المواطن ينعم بها ويراها علي عينه، والظروف التي تمر بها العالم والأحداث الذي يمر بها الإقليم، فالحمد لله أن مصر تنعم بهذا الاستقرار الذي سيولد التنمية والرفاهية".