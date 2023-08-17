إزالة 11 حالة تعدٍ ومخالفات بناء خلال حملة بقرى مركز المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وذلك تنفيذا لقرارات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة ازالة التعديات بشكل فوري مع استمرار أعمال الرصد مع المتغيرات المكانية للتصدي لأي حالات تعدي في المهد تنفيذا للقوانين الوزارية.

وقال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه في إطار جهود رؤساء الأحياء والمجالس المحلية في تنفيذ اعمال المرحلة المرحلة الثالثة للموجة 21 للإزالات مؤكداً على سرعة رصد التعديات المختلفة وتنفيذ الإزالة الفورية لهم بلا تهاون مع أحد فقد رصد قسم التنظيم التابع للوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان 3 حالات تعدي على أرض زراعية بقرية عكاكا والابعاديه و ماقوسة بمساحه 160 متر وواحدة خارج الحيز العمراني، وأيضًا تم رصد حالة تعدٍ في المهد على أرض زراعية بمساحة 8 أسهم بقرية العبيد بصفط الخمار وتم التحفظ على مواد البناء وتم فك شده خشبية ببني احمد الغربية بمساحه نصف قيراط خارج الحيز العمراني وتم إيقاف أعمال صبة خرسانية والتحفظ على الخلاطة بعزبة البكل بطوخ الخيل وتم تحرير محاضر متنوعه لجميع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم حفاظًا على ممتلكات الدولة وتطبيقًا للقرارات الوزارية الخاصة بقانون 119 وذلك بحضورمحمود ابو كريشه ومحمد عادل وإكرام محمود وهبه السيد نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء القرى.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن قسم التنظيم التابع للوحدة المحلية لقرية البرجاية ونزلة حسين قام برصد وإزالة 4 حالات تعدي على أرض زراعية بعزبة الإصلاح بالبرجاية وأخرى بالبرجاية وأيضًا تم ردم اساس خرسانية على مساحة 500 متر وإزالة حالة تعدي على أرض زراعية بمساحة 120 متر بنزلة حسين وتم تحرير محاضر متنوعه للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتمت الإزالة الفورية وتحرير محضر للمخالفين حفاظا على الرقعة الزراعية والقضاء على العشوائيات وتم ذلك بحضور اشرف فرغلي رئيس البرجاية وحماده جمعه رئيس نزلة حسين.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بقري مركز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بقري مركز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بقري مركز المنيا