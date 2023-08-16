الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فرحة غامرة بين أهالي قرى "حياة كريمة" في المنيا بعد تشغيل 18 مجمعًا خدميًا

حياة كريمة
حياة كريمة

أعلنت محافظة المنيا، أن التشغيل التجريبي للمجمعات الخدمية الحكومية والتي تم بدء العمل فيها ويبلغ عددها 18 مجمعا حكوميا من بين 32 مجمعا حكوميا بقرى مبادرة حياة كريمة يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين وسط حالة من الفرحة والسعادة.

وجاءت المجمعات الخدمية، التي تم بدء التشغيل الحكومي موزعة على النحو التالي 4 مجمعات خدمية بقرى صفانية وعطف حيد والشيخ مسعود وبني عامر بمركز العدوة أقصى شمال غربي المحافظة و5 مجمعات بقرى كفر خزام وتل بني عمران ونزلة البدرمان وبني حرام ودلجا بمركز ديرمواس جنوب المحافظة و6 مجمعات بقري المعصرة ونواي وتونا الجبل وتندة ودروة والروضة وإبشادات وقلندول ودير البرشا بمركز ملوي جنوب المحافظة  بالإضافة إلى 14 مجمعا خدميا بقري مركزي مغاغة شمال المحافظة وأبو قرقاص جنوب المحافظة سيتم الإعلان عن بدء التشغيل التجريبي لها خلال الفترة القادمة.

وكانت هذه المجمعات قد تم الانتهاء منها وتزويدها تكنولوجيا بخطوط ربط شبكات الاتصال وحواسيب وخوادم مركزية لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن، حيث تضم منافذ خدمة للإدارة المحلية بالإضافة إلى 6 قطاعات هي التضامن الاجتماعي والتموين والشهر العقاري والبريد والسجل المدني ومركز تكنولوجي وذلك لتخفيف المشاق عن كاهل المواطنين بهذه القرى.

وكان أهالي القرى التي شهدت التشغيل التجريبي للمجمعات الخدمية قد أبدوا فرحتهم وسعادتهم الغامرة بتشغيل هذه المجمعات والتي وفرت عليهم الكقير من التعب والمشقة والأعباء المالية للانتقال إلى المدن لقضاء مصالحهم ومطالبهم حيث وجهوا الشكر والامتنان للرئيس السيسي الذي يشعر بالمواطن المصري وخاصة في الريف المصري. 

يذكر أن هذه المجمعات الحكومية تأتي ضمن المرحلة الأولى من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري بالمحافظة والتي تخدم 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز.

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المنيا المجمعات الخدمية بقري حياة كريمة تشغيل تجريبي ل 18 مجمع حكومي قري مراكز العدوة وملوي وديرمواس فرحة وسعادة غامرة بين الاهالي بالقري 14 مجمع حكومي بمغاغة وابوقرقاص

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