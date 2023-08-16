تامر أمين يعلق على منع عرض فيلم باربى فى الدول العربية

علق الإعلامي تامر أمين، على منع عرض فيلم "باربي" في بعض الدول العربية.

وقال أمين خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأربعاء، إن فيلم "باربي" تم منعه من العرض في بعض الدول العربية، وحينما جاء لدور العرض المصرية تم حذف مشهد منه رأت الرقابة أنه لا يليق للعرض في مصر بهذا المشهد.

وأضاف أنه تمت الموافقة على حذف هذا المشهد وعرض الفيلم، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله حول الفيلم أنه يدعو للمثلية، ولذلك بعض الدول رفضت دعوته.

وأشار إلى أن فيلم "باربي" إذا كان يدعو للمثلية فهو لا يدعمه قلبًا وقالبًا، إذ إنه ضد العبث بالأخلاق والقيم والثوابت والدين بأي شكل من الأشكال.

وتابع: "أنا اسمي في مدينة الإنتاج الإعلامي رئيس مباحث الآداب، وعارفين إني برفض الموضوع ده شكلًا وموضوعًا من الأساس".

ومن جانبه قال أيمن محفوظ، المحامي الحقوقي، وصاحب الدعوى القضائية في منع فيلم "باربي" في مصر، إن فيلم "باربي" يقدم أفكارًا ومعتقدات لا تناسب مجتمعنا العربي وطالبت وزيرة الثقافة بمنع عرضه.

وأضاف: "لست من مؤيدي المنع في المطلق، ولكن هناك حالات يجب أن نقف لها بالمرصاد".