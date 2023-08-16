قناة الناس| أمين الفتوى: المسلم عليه العمل وكلٌّ ميسر لما خلق له (فيديو)

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كل مسلم عليه العمل وكل ميسر لما خلق له، ولكى تنال ما قسم لك عليك الأخذ بالأسباب، لافتًا إلى أن القضاء نوعين وهما القضاء المبرم والقضاء المعلق.

وأضاف أمين الفتوى، الأربعاء، خلال برنامج "مع الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنّ القضاء المبرم وهو ما هو كائن، يعنى قضى الله إن هناك جنة يبقى خلاص فى جنة، وهو أمر غير قابل للتغيير، أما القضاء المعلق، فهو المرتبط بفعل معين، يعنى الرزق معلق، ممكن يكون بعمل صالح صلة رحم أو دعاء.

وتابع: "الإنسان مقضى له يأخذ هذا الرزق، بسبب ممكن يكون العمل والسعى والتعلم والدراسة، لكن لو هذا الرزق لا يأتى بدون سعي، أنت قعدت ولا تعلمت ولأ أخذت شهادة ولا اكتسبت مهارات وشهادات، عاوز يجيلك رزق إزاى، كلمة سيبها لله لو أنت عملت بالأسباب أولا".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.