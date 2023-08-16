"تحدي دوائي".. تامر أمين يحذر من تحدي جديد على تيك توك

حذر الإعلامي تامر أمين، من تحدي جديد على التيك توك يعرض حياة المواطنين للخطر.

وقال أمين خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأربعاء، :"مش عارف السوشيال ميديا هتروح بينا فين تاني الحقيقة".

وأضاف أن تحدث أن مواقع التواصل الاجتماعي نعمة أنعم الله بها على المواطنين، ليكون هناك نافذة يستطيع من خلالها الشباب للخروج بإبداعات وتعليقات وأفكار جديدة وغيرها من الأفكار الإبداعية، ألا أنه يوجد جانب سييء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التطرف في الأفكار.

وأشار إلى أن التحدي عبارة عن من هو الشخص الأقوى القادر على تناول حبوب وأقراص من دواء الباراستيمول، أحد المسكنات المتواجدة في الصيدليات.

وتابع:"التحدي مين يقدر ياخد حبوب أكتر من التحدي ده فاللي يجيله غيبوبة ويقعد في المستشفى مدة أطول هو من يفوز بالتحدي، تحدي دوائي، وإيه اللي ممكن يكون عجبك في الفكرة الملعونة دي، يعني إيه اللي يقعد أكتر عدد أيام في المستشفى من غير ما يموت، ويقعدوا يتخانقوا على ده، فين النجاح ".