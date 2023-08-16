الحوار الوطني.. أحزاب ونواب: الاستجابة الفورية للقيادة السياسية تنقلنا سريعًا نحو بناء الجمهورية الجديدة

أشاد عدد من الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ومقررى لجان الحوار الوطنى، بسرعة استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمخرجات الحوار، موجهين الشكر له؛ لتفاعله السريع مع المخرجات والإسراع فى إحالتها إلى الجهات المعنية.

وثمّن تحالف الأحزاب المصرية، المكون من ٤٢ حزبًا سياسيًا، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإحالة مخرجات الحوار الوطنى للجهات المعنية، مؤكدًا أن هذا الأمر أكبر دليل على نجاح الحوار الوطنى بنسبة ١٠٠٪.

تيسير مطر: جهود الرئيس تستحق التقدير

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب «إرادة جيل»، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى مخرجات الحوار الوطنى، ثم إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن، جهد يستحق الإشادة والتقدير.

ووجه «مطر» الشكر للرئيس السيسى، لتفاعله السريع مع مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى والإسراع فى إحالتها إلى الجهات المعنية، مؤكدًا أن إحالة الرئيس السيسى مخرجات الحوار الوطنى للجهات المعنية تكلل نجاح المرحلة السابقة فى تاريخ الحوار الوطنى، وتقربنا بشكل أسرع نحو الجمهورية الجديدة.

«الإصلاح والنهضة»: تفاعل ورعاية مستمرة لكل فعاليات الحوار الوطنى

ثمّن حزب «الإصلاح والنهضة»، برئاسة هشام عبدالعزيز الاستجابة السريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، فيما يخص مخرجات الحوار الوطنى، إذ قدم الرئيس الشكر لكل المشاركين فى إعداد وصياغة المخرجات، وقرر إحالة تلك المخرجات إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها.

وأشاد الحزب بالاهتمام والحرص الشديد الذى أولاه الرئيس السيسى، منذ إعلان انطلاق الحوار الوطنى، واستجاباته المستمرة وتفاعله الدائم ورعايته المستمرة لكل فعاليات الحوار الوطنى، منذ بدايته إلى الآن. وطالب حزب الإصلاح والنهضة، الجهات المعنية من الوزارات والهيئات المختلفة، بسرعة التعامل مع ما سيرد إليها من تلك التوصيات، كما يعلن الحزب عن كامل دعمه لكل الجهات والهيئات المعنية بالتوصيات التى جرى رفعها من الأمانة الفنية للحوار الوطنى. كما تقدم الحزب بالشكر لمجلس أمناء الحوار الوطنى، وأمانته الفنية، ولجانه المختلفة، على ما بذلوه من جهد.

أيمن محسب: يعكس جدية الدولة ويؤكد نجاح «التحاور» ويدعم مسيرة التنمية

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن إعلان الرئيس السيسى عن البدء فى تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى وتحويلها للجهات المعنية، يعكس جدية الدولة فى التعاطى مع الحوار الوطنى ويكلل نجاح جلساته.

وأضاف «محسب» أن القرار يؤكد نجاح الحوار الوطنى فى الوصول إلى محطته النهائية من خلال صياغة أولويات العمل الوطنى التى جرى التوافق عليها، مشيرًا إلى أن الحوار نجح فى خلق جبهة داخلية متماسكة ومترابطة فى مواجهة التحديات الخارجية التى تهدد مسيرة التنمية الشاملة.

وقال إن الحوار الوطنى نجح فى تقريب المسافات والرؤى بين أطياف المجتمع المختلفة، الأحزاب والقوى السياسية، لنجد الجميع على مائدة واحدة يجتمعون من أجل هدف واحد هو إعلاء المصلحة الوطنية، على حساب المصالح الحزبية والشخصية الضيقة، لافتًا إلى أن الحوار الوطنى فى محطاته المختلفة نجح فى تحقيق أهدافه الوطنية.

راندا مصطفى: التوصيات تهدف لتحقيق مصلحة المواطن والوطن

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب «مصر أكتوبر»، بتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، إحالة مخرجات الحوار الوطنى إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها فى إطار صلاحياته القانونية والدستورية، وأنه سيتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعى إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.

وأوضحت «مديح»: «ما يحدث يخلق مناخًا ملائمًا للعمل السياسى، ويؤكد حرص الرئيس السيسى على نجاح الحوار، إضافة إلى توافر الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق مستهدفاته».

وتابعت: «تأكيد الرئيس السيسى إحالة مخرجات الحوار الوطنى إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها فى إطار صلاحياته القانونية والدستورية، يساعد فى خلق بيئة صحية تؤكد رغبة الدولة الحقيقية فى استكمال مسار الإصلاح السياسى»، لافتة إلى أن الرئيس السيسى- منذ اللحظة الأولى للحوار الوطنى- يقدم جميع أشكال الدعم، بداية من إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسى، واستخدام صلاحياته للإفراج عن المحكوم عليهم بأحكام نهائية، وغيرها.

جيهان مديح: خلق مناخ ملائم للعمل السياسى

أشادت الدكتورة راندا مصطفى، مقررة لجنة الصحة بالمحور المجتمعى بالحوار الوطنى، باستجابة الرئيس السيسى لمخرجات الحوار الوطنى المرسلة إليه، مضيفة: «متفائلة للغاية بالتوصيات التى تم تقديمها إلى الرئيس السيسى، خاصة أنه قد شارك فيها كل الجهات والأطياف المصرية التى تجمعها مصلحة البلد».

وقالت «راندا»: «مهما اختلفنا فى الأيديولوجيات، تجمعنا مصلحة البلد، والحقيقة أن التوصيات التى جرى رفعها للرئيس السيسى كلها تصب فى مصلحة المواطن وفى مصلحة البلد، وسوف تحدث تغييرات إيجابية فى كل المحاور الخاصة بها من سياسة واقتصاد وصحة وتعليم».