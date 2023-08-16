الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجلس «أمناء الحوار» يشكر السيسى: مستمرون فى المناقشات لمصلحة المواطن

الحوار الوطني
الحوار الوطني

تقدم مجلس أمناء الحوار الوطنى، بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى على استجابته الفورية بتلقى مجموعة من مخرجات الحوار، التى تنوعت ما بين مقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية فى جميع المحاور «السياسى والاقتصادى والمجتمعى»، وتوجيهه الجهات المعنية بالدولة بدراستها وتطبيق ما يمكن منها فى إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.

وثمّن المجلس فى بيان، الجهود المبذولة من جميع المقررين والمشاركين فى الحوار، من أجل التوافق والخروج بتلك التوصيات التى تهدف فى المقام الأول لخدمة الوطن والمواطن.

وانعقد مجلس الأمناء أمس، بمشاركة الكاتب الصحفى ضياء رشوان المنسق العام والمستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية، وبحضور أغلب أعضاء المجلس بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة ونظر التوصيات والمقترحات المقدمة خلال الجلسات النقاشية العامة والتخصصية، لإقرارها ورفعها لرئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.

ووجه ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى الشكر إلى الرئيس، مشيدًا باهتمامه بالحوار الوطنى ومتابعته المباشرة لما يحدث فيه، سواء بجلساته العامة أو جلسات مجلس الأمناء، ثم المخرجات التى تم الانتهاء منها.

وأضاف: «لدينا عدد كبير من المخرجات، والرئيس السيسى ذكر أنه سيتخذ بشأنها القرارات، سواء قرارات تخضع لنطاق صلاحياته، أو أخرى سيحيلها لمجلس النواب»، متابعًا: «سنخرج للرأى العام بكل هذه المخرجات بالتفصيل، لأن الحوار موجه للمواطن ويرعاه الرئيس».

وكشف عن أن مجلس الأمناء عكف على النظر فى التوصيات والمقترحات التى انتهت لجان الإعداد والصياغة منها، بعد تقديمها من مقررى لجان الحوار ومساعديهم للمقرر العام والمساعد لكل محور، وتم عرضها على مجلس الأمناء.

وبيَّن أن المجلس نظر فى هذه التوصيات والمقترحات باعتبارها مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، على أن يستمر عقد الجلسات للتداول فيما لم تتم مناقشته من موضوعات.

وسبق وأعلن ضياء رشوان عن أن عددًا من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التى طرحت فى الجلسات العامة، قد عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعاتها المتخصصة المكثفة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور ذوى الشأن من مختلف الأطراف، وبالتوازن المطلوب وعدد من الخبراء والمتخصصين.

وأضاف أن معظم هذه اللجان قد انتهى بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها، ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور.

وتابع أن لجنة المحليات بالمحور السياسى قدمت توصيات بشأن مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، بما فيه النظام الانتخابى المقترح لها، ويشمل ٧٥٪ بالقائمة المطلقة المغلقة، و٢٥٪ بالقائمة النسبية المنقوصة.

وذكر أن لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى طالبت بزيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بجانب إجراء بعض تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية.

وقال إنه فيما يخص النظام الانتخابى لمجلسى النواب والشيوخ، فى ظل الضوابط الدستورية، انتهت اللجنة إلى اقتراح ٣ أنظمة انتخابية، واقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة فى الحوار. وتابع: «المقترح الأول هو الإبقاء على النظام الحالى بانتخاب ٥٠٪ من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و٥٠٪ بالنظام الفردى على ٤ دوائر بالجمهورية، والثانى انتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر ١٥ دائرة على مستوى الجمهورية، والثالث انتخاب ٥٠٪ من الأعضاء بالنظام الفردى، و٢٥٪ بنظام القائمة المطلقة، و٢٥٪ بنظام القائمة النسبية».

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