خبير لـ"القاهرة الإخبارية": أمريكا تحاول السيطرة على تأثير الأزمة الاقتصادية على القطاع المصرفى

علق محيي الدين قصار، الخبير الاقتصادي، على تراجع التقييمات للبنوك الأمريكية، وخاصة من وكالة فيتش، كاشفًا عن تداعيات تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك الأمريكية على أسواق المال.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المراقب"، والمُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية تحاول السيطرة على تأثير الأزمة الاقتصادية على القطاع المصرفي.

وأضاف أن القطاع الصناعي في أمريكا ليس لديه أي مشاكل، وإنما المشكلة في القطاع المالي أو البنكي من خلال إدارة البنوك، موضحًا أن هناك مخاوف من تكرار إفلاس بعض البنوك.

وأشار إلى أن المشكلة الأخرى تتمثل في أن الصين ما زالت تعتمد على الدولار الأمريكي في التمويل القائم.