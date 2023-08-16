العشري: حوار الرئيس السيسي مع أهالي مطروح والسلوم من القلب للقلب

علق الكاتب الصحفي أشرف العشري، علي لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بأهالي مطروح.

وقال الكاتب الصحفي أشرف العشري، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن حوار الرئيس السيسي مع أهالي مطروح والسلوم من القلب للقلب.

وأضاف أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة مطروح والسلوم وسيدي براني، مهمة لأنها تأتي في سياق التنمية والبناء.

وأشار إلى أن عشرات المليارات من الجنيهات يتم إنفاقها على هذه المنطقة، وأن هذا الحوار الودي المتفهم لكل التحديات يؤكد تفهم المواطن المصري لكل التحديات.