الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بقتل ابن عمته فى الشرقية

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حبس عاطلًا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسكب بنزين على ابن عمته والتسبب في إصابته بحروق بمختلف أنحاء الجسد أودت بحياته.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول قاسم س م ف، 33 سنة، سائق، مقيم بكفر أبو حسين بمركز الزقازيق، مصابًا بحروق بمختلف أنحاء الجسد، وفارق الحياة بعد نحو أسبوع متأثرًا بإصابته.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشاب التي أودت بحياته على يد ابن خاله المدعو محمد ال م أ، 35 سنة، عاطل؛ حيث سكب المتهم بنزين على جسد المجني عليه وأضرم النيران في جسده في الطريق العام، وتم ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

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