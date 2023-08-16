سر الحياة بعد الموت

قبل الأديان، آمن الناس بوجود حياة بعد الموت، وهناك اكتشافات أثرية مهمة، وجدت مدافن لقدماء، منهم قدماؤنا المصريون طبعًا، ما يشير إلى اعتراف الحضارات القديمة بحياة أخرى خلاف التي عاشها الأحياء، حياة تالية يجب التجهيز لها والاستعداد للإقامة فيها!

جاءت الأديان بعد ذلك، الأديان الإبراهيمية الثلاثة، لتؤكد على فكرة الحياة الأخرى، وأن كل ما نصنعه في هذه الحياة المبدئية، أو الأولى كما غلبت عليها التسميات الدينية، ما هو إلا خطوة على طريق يفضي بنا في آخره إلى العالم الآخر الذي فيه حياتنا الجديدة والنهائية.

غفل الناس عن معنى الحياة التي يعيشونها أصلًا، ومن ثمّ عن معنى الحياة التي خلفها.. الحياة الأخروية، كما غفل الناس عن سر الحياتين، لا أقصد الجميع طبعًا، فهناك من عرفوا وفهموا، وإذا كان معنى الحياة هو النمو والبقاء، مجازًا في الحياة الأرضية وواقعًا في العلوية، فإن سر الحياتين هو إدراك أن الخالق الحي يفضل أن يحيا الناس لا أن يموتوا، يفضل الوجود على العدم، والأمل على اليأس، والضياء على الظلام، وهي القيم التي لو كان أدركها العالم إدراكًا صحيحًا، من بدايته، لناقضت عيشته الحروب والكراهية وكل المعاني السلبية التي استغرقته، فحولت مساره من الهدوء إلى الصخب ومن اللطف إلى الغلظة ومن كل شيء جميل إلى كل شيء قبيح!

في حياتنا الحاضرة نكافح من أجل لقمة العيش، يمكن تلخيص الأمر كله في هذه النقطة الصغيرة الجامعة، لكننا كثيرًا ما ننحرف عن الطريق المستقيم من أجل توفيرها، ننحرف بحجة الحياة نفسها، أي رغبتنا فيها وحرصنا عليها، والمفاجأة الصادمة أن في انحرافنا نسيانًا كاملًا لهذه الحياة، لمعناها وسرها معًا!

وفي حياتنا المستقبلية، حياتنا التي تلي الموت الذي نخافه ونحذره، بالرغم من علمنا بأن الخوف والحذر لن يمنعا وقوعه، فهو حتمي، كل ما يعنينا هو فكرتا الجنة والنار، من في الجنة ومن في النار، وبيان الكسب لأهل الجنة والخسران لأهل النار، كل دين يختلف مع نفسه بحكم روحه الطائفية، ويختلف مع الدينين الآخرين اختلافًا كبيرًا بالتأكيد، وفي الاختلاف نسيان لتلك الحياة أيضًا، لمعناها وسرها معًا!

كان الواجب أن يتعلم البشر الحياة الحاضرة قبل أن ينحرفوا فيها والحياة المستقبلية قبل أن يختلفوا بسببها، والتعلم يفيد أن يعرفوا معناهما وسرهما حق المعرفة، وقد بينت المعنى والسر، وأن يمارسوا الحياة التي بين أيديهم بثقة وبساطة وشرف، وأن يتطلعوا إلى الحياة القادمة تطلعًا يتجاوز فكرتي الحساب والعقاب إلى فكرة الاستمتاع برؤية اليقين الذي كان بعيدًا، ومن اليقين أن تحيط العين هناك بالله كما تحيط بالشجرة التي هنا.. وحسب الناس نعمة أن يكونوا بالقرب من واجب الوجود بعد أن كانوا بعيدين مغتربين عن الحقيقة!