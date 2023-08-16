الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لتقديم الخدمات بشكل أفضل.. الرئيس السيسى يطالب قبائل مطروح بمزيد من التنظيم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قبائل مطروح، بتنظيم تواجدهم.

وقال "السيسي"، خلال لقائه أهالي مطروح: "نحتاج أن ننظم التواجد للقبائل الموجودة طبقا لأعرافهم، كى يكون لدى الدولة فرصة لتقديم الخدمات سواء التعليم أو الصحة وغيرها من الخدمات وتقديمها بشكل أفضل من الآن".

وأضاف: "ما تم تنفيذه خلال الكام سنة الماضية ليس كثيرا، ولكن خطوة نحو تطوير الدولة المصرية، وميناء جرجوب افتتحنا جزءًا منه".

وتابع الرئيس السيسي:"مدينة العلمين ورأس الحكمة وأى مدينة ننفذها على امتداد الساحل يكون بها مدارس ومناطق صناعية ومستشفيات وأشياء أخرى".

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