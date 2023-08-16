لتقديم الخدمات بشكل أفضل.. الرئيس السيسى يطالب قبائل مطروح بمزيد من التنظيم

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قبائل مطروح، بتنظيم تواجدهم.

وقال "السيسي"، خلال لقائه أهالي مطروح: "نحتاج أن ننظم التواجد للقبائل الموجودة طبقا لأعرافهم، كى يكون لدى الدولة فرصة لتقديم الخدمات سواء التعليم أو الصحة وغيرها من الخدمات وتقديمها بشكل أفضل من الآن".

وأضاف: "ما تم تنفيذه خلال الكام سنة الماضية ليس كثيرا، ولكن خطوة نحو تطوير الدولة المصرية، وميناء جرجوب افتتحنا جزءًا منه".

وتابع الرئيس السيسي:"مدينة العلمين ورأس الحكمة وأى مدينة ننفذها على امتداد الساحل يكون بها مدارس ومناطق صناعية ومستشفيات وأشياء أخرى".