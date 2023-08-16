الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: لا شهادة وفاة لأى شىء فى مصر وإحنا مع بعض

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حديثه مع أهالي مطروح، اليوم الأربعاء، أهمية مشروعات تطوير سيوة.

وقال الرئيس السيسي: "كنا من كام يوم نقول إن مشروع سيوة والصرف الزراعى المشروع تأخر كثيرًا، ولكن اليوم خلص وأنقذنا الواحة بفضل الله من مصير كان صعب أوي".

وأضاف الرئيس السيسي: "لا توجد شهادة وفاة لأى حاجة في مصر طول ما إحنا مع بعض، وواحة سيوة لها تاريخ كبير في حياتنا، وتم حل مشكلة سيوة، والمشروع أخذ 3 سنوات وأكثر".

وتابع: "أقول لأهالي سيوة ما تم عمله حافظوا عليه والآبار التي كان الأهالى بيعملوها عملنا نظام وعلينا أن نحافظ عليه كمجتمع سيوة ومجلس المدينة الخاص بها، وأن ينظم هذا الأمر كى نستعيد الواحة مرة أخرى أفضل مما كانت إن شاء الله".

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