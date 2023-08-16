ديكو مديرًا رياضيًا جديدًا لبرشلونة خلفًا لماتيو أليماني

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، تعيين البرتغالي ديكو لاعب الفريق السابق مديرًا رياضيًا جديدًا للنادي.

وأكد النادي عبر بيانه الرسمي، أن ديكو مضى على عقد لمدة ثلاث سنوات كمدير رياضي جديد للنادي بعد رحيل ماتيو أليماني عندما تنتهي فترة الانتقالات الصيفية الجارية في 2 سبتمبر.

أليماني لم ينجح بقوة في الميركاتو الحالي للبارسا، حيث كان صدمة رحيل الفرنسي عثمان ديمبيلي هي الأكبر في صفوف البارسا.

🤝 Deco, new FC Barcelona sporting director



✍️ The first team player between 2004 and 2008 signs a contract as sporting director at the Club for the next three seasons — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 16, 2023

ونجح البارسا في التعاقد مع ثلاث لاعبين وهم روميو، جوندجان ومارتينيز.

وكان أليماني تولى منصب المدير الرياضي في النادي الإسباني عام 2021.

ومن أبزر الصفقات التي أبرمها برشلونة في حقبة أليماني، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الفرنسي جويل كوندي، الدنماركي أندرياس كريستنسن، الإيفواري فرانك كيسي والبرازيلي رافينيا وغيرهم من اللاعبين.