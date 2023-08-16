الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ديكو مديرًا رياضيًا جديدًا لبرشلونة خلفًا لماتيو أليماني

ديكو
ديكو

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، تعيين البرتغالي ديكو لاعب الفريق السابق مديرًا رياضيًا جديدًا للنادي.

وأكد النادي عبر بيانه الرسمي، أن ديكو مضى على عقد لمدة ثلاث سنوات كمدير رياضي جديد للنادي بعد رحيل ماتيو أليماني عندما تنتهي فترة الانتقالات الصيفية الجارية في 2 سبتمبر.

أليماني لم ينجح بقوة في الميركاتو الحالي للبارسا، حيث كان صدمة رحيل الفرنسي عثمان ديمبيلي هي الأكبر في صفوف البارسا.

ونجح البارسا في التعاقد مع ثلاث لاعبين وهم روميو، جوندجان ومارتينيز.

وكان أليماني تولى منصب المدير الرياضي في النادي الإسباني عام 2021.

ومن أبزر الصفقات التي أبرمها برشلونة في حقبة أليماني، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الفرنسي جويل كوندي، الدنماركي أندرياس كريستنسن، الإيفواري فرانك كيسي والبرازيلي رافينيا وغيرهم من اللاعبين.

برشلونة الإسباني برشلونة ديكو البرتغالي ديكو اليماني

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