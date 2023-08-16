غدًا.. اختتام الاختبارات المؤهلة للقبول بمسابقة الـ30 ألف معلم بالدقهلية

قال مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن المعلمين المتقدمين بمسابقة ٣٠ ألف معلم ومعلمة، بمحافظة الدقهلية يختتمون، غدًا الخميس، كافة الاختبارات المؤهلة للقبول بالمسابقة.

وأكد المصدر أن الجهاز انتهى من اختبارات المتقدمين للمسابقة بمحافظات القاهرة، الجيزة، السويس، جنوب سيناء، بورسعيد، شمال سيناء، مطروح، والقليوبية.

وأوضح المصدر أنه فور انتهاء اختبار المتقدمين بكل محافظة، يتم إرسال أسماء الناجحين إلى وزارة التربية والتعليم لتسكينهم.

وأضاف المصدر أنه سيتم استكمال اختبارات المعلمين المتقدمين لمسابقة ٣٠ ألف معلم تباعًا في باقي المحافظات خلال الأيام المقبلة.

ينطلق العام الدراسي الجديد 2023-2024، يوم ٣٠ سبتمبر المقبل.