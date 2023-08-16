أهلي جدة يُعلن إصابة فيرمينيو وغيابه عن مواجهة الخليج

تعرض البرازيلي فيرمينيو، لاعب وسط نادي أهلي جدة السعودي، للإصابة بشدة في العضلة الخليفة، خلال المران الأخير للفريق.

وفضل الجهاز الفني للفريق السعودي، بقيادة ماتياس المدير الفني، إراحته واستبعاد من مواجهة الخليج، بالجولة الثانية بدوري روشن السعودي للمحترفين، حتى لا تتفاقم الإصابة.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب، لجلسات مكثفة طيبة مع الجهاز الطبي للفريق، صباحية ومسائية من أجل المشاركة في تدريبات الفريق.

موعد مباراة أهلي جدة والخليج بدوري روشن للمحترفين

ويلتقى أهلي جدة مع مواطنه الخليج السعودي، في التاسعة مساء غدٍ الخميس، على ستاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وتجدر الإشارة إلى أن فيرمينيو، قاد فريقه أهلي جدة لاكتسح الحزم، في الجولة الأولى بثلاثية مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الأولى من البطولة نفسه.

سجل فيرمينيو الأهداف الثلاثة “هاتريك”.

إصابة فيرمينيو

ومن جانب آخر، أعلنت لجنة التقييم بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فوز البرازيلي فيرمينيو، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى بدوري روشن للمحترفين السعودي.

وكان البرازيلي فيرمينيو، قد انتقال لأهلي جدة السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023، في صفقة انتقال حر، وذلك لمدة 3 مواسم، قادما من ليفربول الإنجليزي.

ويذكر أن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين، قد انطلقت يوم الجمعة الماضية، واستمرت حتى أول أمس الاثنين.

ويشهد الدوري السعودي “دوري روشن للمحترفين”، في نسخته الحالية 2023/2024، تواجد العديد من اللاعبين والنجوم الدوليين الكبار، أمثال السنغالي الدولي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي وفيرمينيو لاعب وسط الريدز السابق أيضا، والبرازيلي نيمار دا سليفا أحداث المنضمين للهلال السعودي، بالإضافة للجزائري رياض محرز وحارس منتخب المغرب ياسين بونو.