استقبلوه بأغنية خاصة.. فرحة عارمة بين أطفال السلوم بزيارة الرئيس السيسى

نظم أهالي السلوم ومطروح وسيدي براني، استقبالًا حافلًا للرئيس عبدالفتاح السيسي وقدّم الأطفال أغنية خاصة للرئيس احتفالًا بقدومه إلى مدينة السلوم بمحافظة مطروح.

وكان من ضمن كلمات الأغنية “أهلًا وسهلًا” ليرد عليهم الرئيس السيسي بضحكة من القلب: "أهلا بيكم انتوا".

وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية على المواطنين، وسط استقبال شعبي حافل من أهالي السلوم ومطروح وسيدي براني، وذلك بعدما تفقد الارتكاز الأمني المشترك بمنفذ السلوم، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وكان وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مدينة السلوم في محافظة مطروح، وأجرى جولة تفقدية والتقى عددًا من أهالي المدينة.