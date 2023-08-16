غدًا.. انطلاق أولى حلقات مسلسل ديسكفرى على منصة Watch it

تنطلق غدًا عبر منصة WATCH IT أولى حلقات مسلسل الأنيميشن "ديسكفري " ويعد المسلسل أحد إنتاجات المنصة الحصرية الأصلية، وذلك في إطار اهتمام الشركة المتحدة بتقديم أعمال متميزة للأطفال.

بدأت المنصة فى الترويج للعمل من خلال نشر بوستراته، والمسلسل سيقدم الكثير من المعلومات والأفكار الجديدة للأطفال عبر عدد من القصص المختلفة تحت شعار «محتوى آمن للأطفال».

وروجت منصة watch it للمسلسل على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، بطرح بوسترات شخصيات المسلسل بتعليق :"استنوا ديما وفادى وسالى.. مسلسل الأنيميشن ثلاثي الأبعاد ديسكفري من أعمال WATCH IT الأصلية يعرض حصريًا 17 أغسطس"، كما طرحت المنصة الأغنية الدعائية للمسلسل والتي يغنيها النجم هشام عباس.

وتطلق المنصة مسلسل “ديسكفري” اعتبارًا من 17 أغسطس بواقع حلقتين أسبوعيًا، لتقدم لمتابعيها مفاجأة جديدة خاصة الأطفال من خلال مسلسل مختلف ومصنوع بعناية وباحترافية شديدة.

يتضمن مسلسل «ديسكفرى» مجموعة مميزة من الشخصيات التى تعرض مجموعة من القصص المختلفة، التى تستهدف إعمال العقل عبر البحث والتنقيب عن المعلومات فى مختلف المصادر فى ظل «معركة الوعى» التى تقودها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر وسائلها الإعلامية المختلفة.

والمسلسل الجديد يتكون من 30 حلقة، ويُعرض بتقنية الـ3D وهو من تأليف سيد بشير، وإخراج عبدالرحمن حمد.

وتدور أحداث المسلسل حول فادي المهندس العبقري الذي يبتكر لعبة ليشارك بها في مسابقة دولية للألعاب الدولية، إلا أن منافسته القديمة سالي قررت أن تقرصن لعبته، وهو ما أدى لابتلاع اللعبة لأبناء أخيه ديما وسليم.. ويسعى فادي بكل الطرق لإنقاذ الأطفال.

شارك في صناعة العمل نخبة من النجوم اللامعين في عالم الدوبلاج والرسوم المتحركة، وهو من بطولة يوسف حشيش، أريج فودة، تامر الكاشف، هشام الشاذلي ومريم النمس، وحور تامر، وسيد بشير.