الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. روما يواصل دعم وسط ملعبه ويضم ريناتو سانشيز من باريس

ريناتو سانشيز
ريناتو سانشيز

أعلن نادي روما الإيطالي رسميًا اليوم الأربعاء، ضم البرتغالي ريناتو سانشيز قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي حتى نهاية الموسم.

وأكد النادي ضم صاحب الـ 25 عامًا معارًا من باريس حتى نهاية الموسم مع إمكانية الشراء النهائي.

سانشيز ثاني صفقات روما اليوم بعد ضم الأرجنتيني ليوناردو باريديس من صفوف سان جيرمان لمدة موسمان.

وكان البرتغالي انضم لباريس الصيف الماضي قادمًا من ليل الفرنسي بعقد حتى عام 2027، وشارك الموسم الماضي في 27 لقاء وسجل هدفين.

 

روما روما الإيطالي ريناتو سانشيز سانشيز باريس سان جيرمان

الأكثر قراءة

مصدر: الطائرة الخاصة التى توجهت من مطار القاهرة إلى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية وخضعت للتفتيش

استقبال شعبى حافل للرئيس السيسى من أهالى السلوم ومطروح وسيدى برانى

مادلين طبر: خاننى التعبير بسبب حبى للزعيم عادل إمام

محلل سياسي ليبي يكشف لـ “الدستور” المستفيدين من الاشتباكات .. والسيناريوهات المقبلة

تدخل لإنقاذ ابنه فكانت نهاية حياته على يد نجل شقيقه بالدقهلية

المنسق العام للحوار الوطنى: رفع مخرجات الحوار لرئيس الجمهورية اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

لماذا لم يُحاكم هؤلاء الشيوخ بتهمة التحريض على القتل؟

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس