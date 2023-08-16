رسميًا.. روما يواصل دعم وسط ملعبه ويضم ريناتو سانشيز من باريس

أعلن نادي روما الإيطالي رسميًا اليوم الأربعاء، ضم البرتغالي ريناتو سانشيز قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي حتى نهاية الموسم.

وأكد النادي ضم صاحب الـ 25 عامًا معارًا من باريس حتى نهاية الموسم مع إمكانية الشراء النهائي.

سانشيز ثاني صفقات روما اليوم بعد ضم الأرجنتيني ليوناردو باريديس من صفوف سان جيرمان لمدة موسمان.

وكان البرتغالي انضم لباريس الصيف الماضي قادمًا من ليل الفرنسي بعقد حتى عام 2027، وشارك الموسم الماضي في 27 لقاء وسجل هدفين.