نصائح للجمال.. كيفية اختيار لون أحمر الخدود المثالي للون بشرتك

يعتبر أحمر الخدود هو مستحضر تجميلي رائع يمكن أن يمنح بشرتك إشراقة صحية ودفقة من اللون على الفور، يستخدمه معظم الناس الآن كمنتج تجميل رئيسي وأهم، حيث يمكن تحسين مظهرك الجمالي بالكامل باستخدام أحمر الخدود الذي تم اختياره جيدًا، والذي يمكن أن يمنح بشرتك احمرارًا جميلًا وصحيًا.

قد يكون اختيار لون أحمر الخدود المناسب للون بشرتك أمرًا صعبًا، فمن السهل أن تشعر بالحيرة عندما يكون هناك الكثير من الخيارات المتاحة.

وفقًا لموقع "hindustantimes" شاركت كريتي ساهني، خبيرة التجميل، بعض النصائح المهمة لمساعدتك على اختيار لون أحمر الخدود المثالي للون بشرتك الفريد.

فهم النغمات الجلدية:

قبل الخوض في ظلال محددة من أحمر الخدود، من الضروري تحديد لون بشرتك، هناك ثلاث فئات رئيسية: بارد ودافئ ومحايد.

1. بارد النغمات

إذا كان لون بشرتك باردًا، ستلاحظ درجات اللون الوردي أو الأحمر أو الأزرق تحت السطح، اختر ألوان أحمر الخدود بدرجات تحتية رائعة، بما في ذلك البنفسجي الوردي، أو الوردي الرقيق، أو التوت مع مسحة لطيفة، تبرز هذه الألوان ببساطة لون بشرتك الطبيعي وتمنحك مظهرًا مشرقًا وشابًا.

2. النغمات الدافئة

تميل البشرة ذات النغمات الدافئة إلى درجات اللون الذهبي أو الخوخي أو الأصفر، لذا استكمل نغماتك الدافئة بظلال أحمر الخدود بألوان دافئة مثل المرجان أو الخوخ أو المشمش، وتضفي هذه الظلال إشراقًا دافئًا على بشرتك، مما يمنحك توهجًا مشمسًا للشمس.

3. النغمات المحايدة

إذا كانت بشرتك تقع في الفئة المحايدة، فهذا يعني أن النغمات تحتية لديك توازن بين درجات الألوان الباردة والدافئة، كنت محظوظا! مع النغمات المحايدة، لديك الحرية في تجربة مجموعة واسعة من ظلال أحمر الخدود، بما في ذلك الوردي الناعم، والخوخ، والأرجواني، والعراة الوردية.

اختيار ظلال أحمر الخدود لألوان البشرة المختلفة:

دعنا نستكشف ظلال محددة من أحمر الخدود تكمل بشكل جميل ألوان البشرة المختلفة.

1. لون البشرة الفاتح

اختاري درجات ألوان لطيفة وهادئة تحث على احمر الخدود الطبيعي للبشرة الفاتحة، مع نغمات البشرة الفاتحة، يمتزج اللون الوردي الرقيق، والخوخ الفاتح، والورود الناعمة جيدًا، مما يمنحك مظهرًا شابًا ومنتعشًا، لذا يجب تجنب الألوان العميقة أو شديدة التصبغ لأنها قد تطغى على لون بشرتك الحساس.

2. لون البشرة متوسط ​​إلى زيتوني

هناك العديد من الاحتمالات لمن لديهم لون بشرة متوسط ​​وزيتون، احتضن ألوانًا مثل الخوخ الدافئ أو الورد المغبر أو البنفسجي مما يمنح بشرتك لمعانًا وعمقًا، تضفي هذه الألوان توهجًا طبيعيًا بينما تضفي مزيجًا رائعًا بين اللمعان والبراعة.

3. نغمات البشرة العميقة

تتكامل ألوان البشرة العميقة تمامًا مع ألوان حمرة الخدود الغنية والدرامية، ابحث عن الألوان التي تشبه البرتقال التراكوتا أو الكرز أو البرقوق، تضيف هذه الألوان المشبعة بشكل مكثف إلى جاذبيتك المتأصلة وتخلق تباينًا مذهلاً مع لون بشرتك.