كأس السوبر الأوروبي.. مانشستر سيتي للمرة الأولى أم الثانية لـ إشبيلية؟

إذا كان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يلعب كأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، فإن نادي إشبيلية يشارك فيها للمرة السابعة في مسيرته.

يلتقي الناديان في كأس السوبر السوبر الأوروبي اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب كارايسكاكيس بمدينة بيرايوس اليونانية.

المواجهات ما بين الأندية الإنجليزية والأندية الإسبانية في كأس السوبر الأوروبي

هذه هي المواجهة الثامنة التي تجمع ما بين الأندية الإنجليزية، والأندية الإسبانية في كأس السوبر الأوروبي، وتتفوق الأندية الإنجليزية بـ4 انتصارات مقابل 3 انتصارت للأندية الإسبانية.

الانتصار الأول للأندية الإنجليزية كان في عام 1979، وتفوق نادي نوتينجهام فورست على نادي برشلونة إذ فاز عليه في مباراتي الذهاب والإياب بنفس النتيجة هدف نظيف.

الانتصار الثاني كان في عام 1982، وتفوق نادي أستون فيلا أيضا على برشلونة حيث خسر أستون لقاء الذهاب بنتيجة هدف دون رد لكن في لقاء العودة تغلب بنتيجة 3 أهداف دون رد.

الانتصار الثالث كان في عام 1998، وفاز نادي تشيلسي على نادي ريال مدريد بنتيجة هدف دون مقابل.

الانتصار الرابع كان في عام 2021، وتغلب تشيلسي أيضا على نادي فياريال بضربات ترجيحية 6 – 5 بعد نهاية اللقاء بنتيجة التعادل الإيجابي هدف لمثله.

بينما انتصارات الأندية الإسبانية بدأت في عام 1980، وتفوق نادي فالنسيا على نوتينجهام إذ انهزم فالنسيا بنتيجة 1 – 2 في مباراة الذهاب لكنه فاز بهدف نظيف في مباراة الإياب.

الانتصار الثاني كان في عام 2012، وفاز نادي أتلتيكو مدريد على تشيلسي بنتيجة عريضة 4 – 1

الانتصار الثالث كان في عام 2017، وتغلب الريال على نادي مانشستر يوناتيد بنتيجة 2 – 1.

مان سيتي واللقب الأول في دوري أبطال أوروبا

تأهل مان سيتي إلى كأس السوبر الأوروبي بعد أن تمكن أخيرا من التتويج بلقب بطولة دوري أبطال اوروبا بانتصاره في المباراة النهائية على نادي إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة هدف دون رد.

وقبلها أقصى مان سيتي ناديين عملاقين هما نادي بايرن ميونيخ الألماني من دور الثمانية، ونادي ريال مدريد الإسباني صاحب الرقم القياسي بـ14 لقبا من دور قبل النهائي.

مباراتان لمان سيتي قبل كأس السوبر الأوروبي

قبل كأس السوبر الأوروبي لعب مان سيتي مباراتين في بطولتين مختلفتين المباراة الأولى كانت درع المجتمع الإنجليزي، وخسرها أمام نادي آرسنال بضربات ترجيحية 1 – 4 عقب انتهاء المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي هدف لكل منهما.

أما المباراة الثانية، فكانت في الأسبوع الإفتتاحي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وفاز بها على نادي بيرنلي بنتيجة 3 أهداف دون مقابل.

يسعى مان سيتي إلى أن يكون النادي الإنجليزي الخامس الذي ينجح في الحصول على كأس السوبر الأوروبي بعد أندية ليفربول، وتشيلسي، ونوتينجهام فورست، وأستون فيلا.

6 نهائيات سابقة لإشبيلية في الدوري الأوروبي

على الجانب الآخر بالرغم من أن إشبيلية شارك في كأس السوبر الأوروبي 6 مرات سابقة إلا أنه لم ينجح في حصدها سوى مرة واحدة في عام 2006 على حساب مواطنه برشلونة بنتيجة ثلاثية نظيفة لكن بعدها فقدها 5 مرات متتالية.

المرة الأولى كانت في عام 2007 على يد نادي إيه سي ميلان الإيطالي بنتيجة 1 – 3.

والمرة الثانية كانت في عام 2014 أمام الريال، وخسرها بنتيجة هدفين دون رد.

والمرة الثالثة كانت في عام 2015 على يد برشلونة بنتيجة كبيرة 4 – 5.

والمرة الرابعة كانت في عام 2016 أمام الريال، وخسرها بنتيجة 2 – 3.

والمرة الخامسة كانت في عام 2020 على يد البايرن بنتيجة 1 – 2.

إشبيلية وبطولته المفضلة

صعد إشبيلية لكأس السوبر الأوروبي بصفته بطل اليوروباليج، وهي بطولته المفضلة حيث نجح في التتويج بلقبها 7 مرات، وهو الأكثر تتويجا بعد أن تغلب في المباراة النهائية على نادي إيه إس روما الإيطالي بضربات ترجيحية 4 – 1 عقب انتهاء المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

إشبيلية بدأ مشواره من دوري أبطال أوروبا لكنه تحول إلى الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته.

المدهش أن إشبيلية فجر مفاجآتين كبيرتين بتجاوزه عقبتين كبيرتين نحو حصوله على اللقب، ففي دور ربع النهائي نادي مانشستر يوناتيد الإنجليزي، وفي دور الأربعة نادي يوفنتوس الإيطالي.

الناديان مانشستر يوناتيد، ويوفنتوس كانا مرشحان بقوه لحصد اللقب، ولم يكن إشبيلية مرشحا.

مباراة لإشبيلية قبل كأس السوبر الأوروبي

وقبل كأس السوبر الأوروبي لم يلعب إشبيلية سوى لقاء واحد في بطولة الدوري الإسباني في الأسبوع الأول، وخسره أمام فالنسيا بنتيجة 1 – 2.

يأمل إشبيلية أن يتخلص من اللعنه التي أصابته في آخر 5 كأس السوبر الأوروبي، ويحرزها للمرة الثانية.

فوز مان سيتي يرفع عدد ألقاب الأندية الإنجليزية إلى 10، وتفض الشراكة مع الأندية الإيطالية، وتنفرد بالمركز الثاني من حيث أكثر الأندية حصولا على كأس السوبر الأوروبي في حين انتصار إشبيلية يصل بألقاب الأندية الإسبانية إلى 17، وتظل الأكثر حصدا لكأس السوبر الأوروبي.

أغلب الترشيحات ترجح كفة مان سيتي لكن لا آمان من لدغة إشبيلية.