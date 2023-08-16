مصرع شاب غرقًا فى ترعة المريوطية بالهرم

لقى شاب مصرعه غرقًا في ترعة المريوطية بالهرم، وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد تعرض أحد الأشخاص للغرق في ترعة المريوطية بالهرم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابًا تم تحديد هويته، لقى مصرعه غرقًا لعدم إجادته السباحة، وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.