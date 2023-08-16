سيطرة مصرية على المراكز الأولى بالبطولة العربية فى "العلمين الجديدة"

كشفت الإعلامية يارا مجدي، موفدة قناة "إكسترا نيوز"، تفاصيل البطولة العربية للجودو، والتي انطلقت أمس، بمشاركة 600 لاعب ولاعبة، والتي تستمر لمدة 4 أيام حتى 18 أغسطس الجاري.

وأضافت خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "بطولة الجودو تقام في صالة مغطاة وكان انطلاقها أمس مليئا بالمنافسات القوية للغاية بين لاعبين من مصر ومختلف الدول العربية، بمشاركة 18 اتحادًا عربيًا.

وتابعت: "بطولة الجودو أمس شهدت سيطرة مصرية على المراكز الأولى، وتستمر فعاليات البطولة وفقًا للجدول، إذ تُقام على فترتين الصباحية والمسائية، تبدأ الأولى من الساعة 9 صباحا حتى الواحدة والنصف مساءً، ومن ثم فترة استراحة لنحو ساعة، لتبدأ الفترة الثانية المسائية من 3 مساءً حتى السابعة والنصف مساءً".

وواصلت: "البطولة العربية للجودو، تضم منافسات للشباب والفتيات فردي وجماعي، مقسمة للبراعم والناشئين والأشبال وغيرهم"، لافتة إلى أن مباريات اليوم الصباحية، بين الذكور تكون من أوزان 34 إلى 55 كجم، والفتيات من 52 كجم إلى أوزان 78 كجم.

وأوضحت الإعلامية يارا مجدي، موفدة قناة "إكسترا نيوز"، أن منافسات الفترة المسائية بين الذكور تكون من 60 لـ81 كجم، وللإناث من 31 إلى 48 كجم.