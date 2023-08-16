الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: مناقشات الحوار الوطنى أحدثت حراكًا سياسيًا نحو الجمهورية الجديدة

النائب عبده أبوعايشة
النائب عبده أبوعايشة

قال النائب عبده أبوعايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن جلسات الحوار الوطني أحدثت حالة من الحراك السياسي على كل الأصعدة وبخاصة مناقشته للقضايا المتنوعة على مائدته، في مختلف المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، ما يؤكد أنه ليس فقط حوارًا وطنيًا شاملًا وفعالًا، ولكنه حدث سياسي فريد من نوعه ونقطة تحول للجمهورية الجديدة.

وأشاد عبده أبوعايشة، في تصريحات صحفية له اليوم، بالقضايا المطروحة على أجندة الحوار الوطني في المحور السياسي عبر لجنة المحليات أو لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، أو لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة أو من خلال المحور المجتمعي وعبر لجان الصحة والأسرة والتماسك المجتمعي ولجنة التعليم ولجنة الشباب ولجنة الثقافة والهوية الوطنية.

وتابع أن بدء مناقشة الحوار الوطني خلال هذا الأسبوع عددًا من مخرجات وتوصيات الجلسات تمهيدًا لرفعها للرئيس، يكشف أهميته القصوى للحاضر والمستقبل، مشيدًا بما أعلنه المنسق العام للحوار الوطني من أنه يجري حاليًا تجهيز بعض التوصيات لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، من خلال اجتماع ستتم الدعوة إليه الأربعاء المقبل، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها للرئيس ليتخذ بشأنها القرار اللازم.

عبده ابو عايشه الحوار الوطنى حراك سياسي جلسات الحوار الوطني المحور المجتمعي

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