الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس أسوان يشكر إدارة بيراميدز على دعمها لممثل الصعيد

أسوان وبيراميدز
أسوان وبيراميدز

أكد المستشار الشافعي صالح، رئيس مجلس إدارة نادي أسوان، أن ناديه اقترب من توقيع بروتوكول تعاون مع نادي بيراميدز خلال الأيام المقبلة، مشيدًا بتجربة النادي السماوي خلال الفترة الماضية في تطوير الكرة المصرية، ومؤكدًا أن بيراميدز أصبح الممثل الوحيد للصعيد في الدوري الممتاز ويجب على الجماهير دعمه.

وقال الشافعي صالح، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "تجربة بيراميدز ناجحة وصنعوا نجاحات كبيرة ويحسب لهم الاستمرارية والمنافسة بقوة ونشكرهم مرة أخرى على ما قدموه لنا في أسوان وما نحن بصدده من تعاون مستقبلي".

وأضاف رئيس أسوان: "تواصلت مع المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز من أجل التعاون في الفترة المقبلة من خلال بروتوكول في كل المجالات، وباسمي وباسم مجلس الإدارة نشكره هو وإدارة بيراميدز على تلك الخطوة الهامة".

وعن استعدادات فريقه للموسم الجديد، أوضح صالح قائلًا: "بدأنا العمل منذ ساعات فقط ونعمل على دعم الفريق بصفقات مميزة خلال المرحلة المقبلة".

وحول دوري المحترفين، أتم رئيس أسوان حديثه قائلًا: "كانت هناك جمعية عمومية في أول أغسطس معتمدة، وطالبت بإلغاء دوري المحترفين، لذلك على اتحاد الكرة احترام رغبة الأندية".

تجدر الإشارة إلى أن نادي أسوان قد عاد مجددًا إلى دوري القسم الثاني "المحترفين"، الموسم المقبل، في التطبيق الأول له، عقب الهزيمة أمام الداخلية في آخر مبارياته الموسم المنقضي بنتيجة 4/2.

المستشار الشافعي صالح أسوان بيراميدز برتوكول تعاون بين أسوان وبيراميدز التعاون بين أسوان وبيراميدز

الأكثر قراءة

"سياحة مطروح" تشارك في المعسكر التدريبي للمجلس القومي للمرأة

التعليم العالى: 7 جامعات مصرية ضمن تصنيف شنغهاى الصينى لعام 2023

أسماء مصابي حادث تصادم طريق الإسماعيلية - بورسعيد

متاح الآن.. خطوات الاستعلام عن حركة ترقيات الموظفين 2023 للعاملين بالدولة

سقوط 17 ديلر مخدرات في 24 ساعة

مشاجرة تنتهي بـ"قتل شاب" في أشمون بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس