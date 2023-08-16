رئيس أسوان يشكر إدارة بيراميدز على دعمها لممثل الصعيد

أكد المستشار الشافعي صالح، رئيس مجلس إدارة نادي أسوان، أن ناديه اقترب من توقيع بروتوكول تعاون مع نادي بيراميدز خلال الأيام المقبلة، مشيدًا بتجربة النادي السماوي خلال الفترة الماضية في تطوير الكرة المصرية، ومؤكدًا أن بيراميدز أصبح الممثل الوحيد للصعيد في الدوري الممتاز ويجب على الجماهير دعمه.

وقال الشافعي صالح، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "تجربة بيراميدز ناجحة وصنعوا نجاحات كبيرة ويحسب لهم الاستمرارية والمنافسة بقوة ونشكرهم مرة أخرى على ما قدموه لنا في أسوان وما نحن بصدده من تعاون مستقبلي".

وأضاف رئيس أسوان: "تواصلت مع المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز من أجل التعاون في الفترة المقبلة من خلال بروتوكول في كل المجالات، وباسمي وباسم مجلس الإدارة نشكره هو وإدارة بيراميدز على تلك الخطوة الهامة".

وعن استعدادات فريقه للموسم الجديد، أوضح صالح قائلًا: "بدأنا العمل منذ ساعات فقط ونعمل على دعم الفريق بصفقات مميزة خلال المرحلة المقبلة".

وحول دوري المحترفين، أتم رئيس أسوان حديثه قائلًا: "كانت هناك جمعية عمومية في أول أغسطس معتمدة، وطالبت بإلغاء دوري المحترفين، لذلك على اتحاد الكرة احترام رغبة الأندية".

تجدر الإشارة إلى أن نادي أسوان قد عاد مجددًا إلى دوري القسم الثاني "المحترفين"، الموسم المقبل، في التطبيق الأول له، عقب الهزيمة أمام الداخلية في آخر مبارياته الموسم المنقضي بنتيجة 4/2.