العالم علمين.. مصر تتصدر نتائج اليوم الثاني للبطولة العربية للجودو

فاز عمر محمد، لاعب المشروع القومي للناشئين، على سفيان فلاحي، بطل الجزائر، في منافسات 50 كيلو بالبطولة العربية للجودو بمدينة العلمين الجديدة، كما فاز عيسى رضا لاعب القادسية الكويتي على مالك إبراهيم لاعب وادي دجلة، في منافسات 50 كيلو.

وخسر اللاعب المصري أحمد فؤاد، لاعب نادي الجيزة الجديدة، أمام عبد الرحمن الجحدلي، لاعب فريق الكويت الكويتي، في وزن 34 كجم، في منافسات البطولة العربية للجودو في اليوم الثاني للبطولة.

وفاز صلاح الدين صحراوي، بطل الجزائر، على ياسين عاصم، لاعب نادي هليوبوليس، في منافسات 35 كيلو وتأهل بطل الجزائر إلى ربع نهائي البطولة العربية للجودو، في منافسات 35 كيلو.

بينما فاز علي رضا، لاعب نادي القادسية الكويتي، على علي عبد الرؤوف، في منافسات 50 كيلو بالبطولة العربية للجودو، المقامة بمدينة العلمين الجديدة.

ويواصل علي رضا تفوقه في منافسات 50؛ بعد فوزه على مالك إبراهيم في الوزن ذاته

وانسحب بطل الجزائر، أمام عمر محمد، ليتأهل لاعب المشروع القومي إلى الدور ربع نهائي البطولة العربية للجودو .

وبذلك يكون حقق أول 3 مراكز لاعبين مصريين، حيث حقق المركز الأول والميدالية الذهبية على حلمى، المركز الثانى والفضية إياد محمد، وعلى مستوى المركز الثالث والبرونزية ياسين ياسر، أحمد العوضى الثالث مكرر من الكويت.

وحرص أعضاء لجان الحكام العربية المشاركين فى إدارة مباريات البطولة العربية للجودو، والتى تقام بالعلمين على التقاط صورة تذكارية تجمعهم فى صورة واحدة.

ويتواجد أبو بكر جومبادة المغربى رئيس لجنة الحكام العرب، ونور الدين عجرود التونسى عضوى لجنة التحكيم العرب، وأحلام الشيحاوى من تونس أيضا، بالإضافة إلى غيرهم من حكام مختلف الدول.

الأندية المصرية المشاركة في البطولة العربية

وجاء الأندية المشاركة كالتالي:

أكاديمية أيبون 2 - أكاديمية أيبون مصر - الاتحاد المصري للجودو - الاتحاد السكندري - الزمالك - الصيد الرياضي - المؤسسة العسكرية - المؤسسة العسكرية الهايكستب - المشروع القومي للناشئين - صيد المحلة - جزيرة الورد - مركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة - نادي أصحاب الجياد - نادي أعلي فاقوس - نادي الجيزة الجديدة الرياضي الخاص - نادي الحوار المصري - نادي الرحاب - نادي الرواد المصري - نادي الزهور - نادي الشمس - نادي الصيد الرياضي المحلة الكبرى - نادي الطيران - نادي بلدية المحلة - نادي بورفؤاد - نادي سبورتنج الإسكندرية - نادي سكة حديد طنطا مصر - نادي سموحة - نادي هليوبوليس - نادي وادي دجلة المعادي - المؤسسة العسكرية السويس.

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