الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

العالم علمين.. مصر تتصدر نتائج اليوم الثاني للبطولة العربية للجودو

البطولة العربية للجودو
البطولة العربية للجودو

فاز عمر محمد، لاعب المشروع القومي للناشئين، على سفيان فلاحي، بطل الجزائر، في منافسات 50 كيلو بالبطولة العربية للجودو بمدينة العلمين الجديدة، كما فاز عيسى رضا لاعب القادسية الكويتي على مالك إبراهيم لاعب وادي دجلة، في منافسات 50 كيلو.

وخسر اللاعب المصري أحمد فؤاد، لاعب نادي الجيزة الجديدة، أمام عبد الرحمن الجحدلي، لاعب فريق الكويت الكويتي، في وزن 34 كجم، في منافسات البطولة العربية للجودو في اليوم الثاني للبطولة.

وفاز صلاح الدين صحراوي، بطل الجزائر، على ياسين عاصم، لاعب نادي هليوبوليس، في منافسات 35 كيلو وتأهل بطل الجزائر إلى ربع نهائي البطولة العربية للجودو، في منافسات 35 كيلو.

بينما فاز علي رضا، لاعب نادي القادسية الكويتي، على علي عبد الرؤوف، في منافسات 50 كيلو بالبطولة العربية للجودو، المقامة بمدينة العلمين الجديدة.  

ويواصل علي رضا تفوقه في منافسات 50؛ بعد فوزه على مالك إبراهيم في الوزن ذاته

وانسحب بطل الجزائر، أمام عمر محمد، ليتأهل لاعب المشروع القومي إلى الدور ربع نهائي البطولة العربية للجودو .

وبذلك يكون حقق أول 3 مراكز لاعبين مصريين، حيث حقق المركز الأول والميدالية الذهبية على حلمى، المركز الثانى والفضية إياد محمد، وعلى مستوى المركز الثالث والبرونزية ياسين ياسر، أحمد العوضى الثالث مكرر من الكويت.

وحرص أعضاء لجان الحكام العربية المشاركين فى إدارة مباريات البطولة العربية للجودو، والتى تقام بالعلمين على التقاط صورة تذكارية تجمعهم فى صورة واحدة.

ويتواجد أبو بكر جومبادة المغربى رئيس لجنة الحكام العرب، ونور الدين عجرود التونسى عضوى لجنة التحكيم العرب، وأحلام الشيحاوى من تونس أيضا، بالإضافة إلى غيرهم من حكام مختلف الدول.

الأندية المصرية المشاركة في البطولة العربية
وجاء الأندية المشاركة كالتالي:

أكاديمية أيبون 2 - أكاديمية أيبون مصر - الاتحاد المصري للجودو - الاتحاد السكندري - الزمالك - الصيد الرياضي - المؤسسة العسكرية - المؤسسة العسكرية الهايكستب - المشروع القومي للناشئين - صيد المحلة - جزيرة الورد - مركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة - نادي أصحاب الجياد - نادي أعلي فاقوس - نادي الجيزة الجديدة الرياضي الخاص - نادي الحوار المصري - نادي الرحاب - نادي الرواد المصري - نادي الزهور - نادي الشمس - نادي الصيد الرياضي المحلة الكبرى - نادي الطيران - نادي بلدية المحلة - نادي بورفؤاد - نادي سبورتنج الإسكندرية - نادي سكة حديد طنطا مصر - نادي سموحة - نادي هليوبوليس - نادي وادي دجلة المعادي - المؤسسة العسكرية السويس.

202308161042204220
202308161042204220
5619208391692175232
5619208391692175232
الاتحاد السكندرى الاتحاد المصرى للجودو البطولة العربية للجودو بمدينة العلمين الجديدة التقاط صورة تذكارية المؤسسة العسكرية المشروع القومي

الأكثر قراءة

التعليم العالى: 7 جامعات مصرية ضمن تصنيف شنغهاى الصينى لعام 2023

"سياحة مطروح" تشارك في المعسكر التدريبي للمجلس القومي للمرأة

متاح الآن.. خطوات الاستعلام عن حركة ترقيات الموظفين 2023 للعاملين بالدولة

أسماء مصابي حادث تصادم طريق الإسماعيلية - بورسعيد

سقوط 17 ديلر مخدرات في 24 ساعة

مشاجرة تنتهي بـ"قتل شاب" في أشمون بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس