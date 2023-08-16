مصرع شخص على يد نجل شقيقه بعزبة الملاحة بمركز شربين

لقي شخص مصرعه على يد نجل شقيقه بعدما تعدى عليه بضربه بفأس على رأسه خلال مشاجرة بينهما، وذلك بعزبة الملاحة التابعة لمركز شربين، بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى شربين المركزي إلى مأمور المركز، بوصول شخص يدعى عبدالرازق عبد الواحد زيدان، ويبلغ من العمر 56 عامًا، مقيم بعزبة الملاحة التابعة للمركز، جثة هامدة ادعاء تعد من آخرين.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين لمكان البلاغ، وكشف شهود عيان أن مشاجرة نشبت بين المتهم ويدعى أحمد ز.ع.ال. ونجل عمه، وتدخل والد الثاني للدفاع عنه، وتطور الخلاف بين الطرفين، وتعدى الجاني على عمه بضربه بفأس على رأسه ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى شربين، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، ويكثف ضباط مباحث المركز من جهودهم لضبط المتهم، وكشف ملابسات الواقعة.