الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لترشيد استهلاك السولار.. وزير النقل: بناء وحدات نهرية متطورة بمواصفـات قياسية وعالمية

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

كشف  الفريق كامل الوزير وزير النقل، عن مُحددات خطة تطوير النقل النهري في كافة عناصرها، حيث أكد أنه فيما يخص نقل البضائع، فإن الدولة تستهدف البدء في تفعيـــل منظومة النقل النهري ببناء وحدات نهـرية متطورة بمواصفـات قياسية وعالمية تتناسب مع البنية التحتية الحالية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة خطة تطوير النقل النهري، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء مفيد صلاح الدين، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري. 

وأشار إلى أن بناء وحدات نهـرية متطورة  تهدف إلى الاستفادة من المزايا العديدة للنقل النهري وأهمها ترشيد استهلاك السولار بنسبة 64%، مع تقليل كثـافة التحرك على الطرق والكباري للحفاظ عليها وتقليل تكاليف الصيانة، إلى جانب تقليــل الحـوادث وخفض التلوث البيئي، بالإضافة إلى أن الوحدات النهرية تصنع في مصر بمكون محلى "80%" مما يُقلل الاستيراد.

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