الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

غرفة مقدمى الرعاية الصحية تعلن مشاركتها فى مؤتمر شرم الشيخ الخامس للتأمين

الدكتور علاء عبد
الدكتور علاء عبد المجيد

عقدت غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، اجتماعًا برئاسة الدكتور علاء عبدالمجيد، وحضور كل من: الدكتورة غادة الجنزوري، عضو مجلس الإدارة ووكيل الغرفة، والدكتور أحمد نزيه أبو راس، عضو مجلس الإدارة، والدكتور محمد حبلص، عضو مجلس الإدارة، والدكتور أحمد عز، عضو مجلس الإدارة، والدكتور عماد شنودة عضو مجلس الإدارة، والدكتور أحمد جمال ماضي أبوالعزايم عضو مجلس الإدارة، والدكتور محمد لطفي عضو مجلس الإدارة، والدكتور خالد سمير عضو مجلس الإدارة ووكيل الغرفة، ومصطفى الأسمر عضو مجلس الإدارة، والدكتور عمرو حمزة عضو مجلس الإدارة، والدكتور ممدوح العربي عضو مجلس الإدارة، والدكتور أيمن هاني عضو مجلس الإدارة، والدكتور هشام ماجد عضو مجلس الإدارة.

وقال الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إنه تم تشكيل لجنة خاصة بالتدريب مشكلة من كل من الدكتورة غادة الجنزوري، والدكتور محمد حبلص، والدكتور أحمد أبوالعزايم، والدكتور ممدوح العربي، والدكتور خالد سمير، لمتابعة تأهيل المستشفيات وتنفيذ دورات تدريبية للسجلات الطبية.

وأوضح أنه سيتم عمل دورات تدريبية للبرنامج التعريفي بمعايير الجودة اللازمة للمستشفيات وذلك للتسجيل والاعتماد حتى يمكن الدخول بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف عبدالمجيد أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة مشاركة أعضاء الغرفة في مؤتمر شرم الشيخ الخامس للتأمين وإعادة التأمين الذي سوف يعقد خلال الفترة من 17-19 سبتمبر 2023 بمدينة شرم الشيخ.

غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية القطاع الخاص علاء عبد المجيد غادة الجنزورى هشام ماجد

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