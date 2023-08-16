الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"التعليم" تواصل تلقى طلبات التظلم على نتيجة الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار تلقي طلبات التظلم على نتيجة الثانوية العامة دور أول إلكترونيًا عبر موقع بوابة الوزارة، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا من الطلاب تمكنوا من الاطلاع على كراسات الإجابة وكل الملاحظات التى دونها الطالب أخذت فى الاعتبار ويتم فحصها، لافتة إلى أن هناك تدقيقًا لكل ما يتعلق بكراسات الإجابة المتظلم فيها.

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023، من الخميس 3 أغسطس ولمدة أسبوعين، وفق الضوابط التالية:

- الدفع في أي مكتب بريد أو فورى مبلغ 200 جنيه عن كل مادة المراد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وتظلمات الثانوية العامة، وبالنسبة للرياضيات كل فرع من فروع الرياضيات 200 جنيه.

- الدخول على موقع الوزارة لتسجيل المواد المواد الاطلاع عليها رقم إيصال الدفع: الرقم القومي - رقم الجلوس والاسم والإيميل الموحد.

- متابعة الموقع لمعرفة موعد ومكان وساعة الاطلاع أو انتظار رسالة على الموبايل.

- يجب على الطالب الحضور بنفسه فى الموعد والساعة المحددة للاطلاع، ومن يتخلف عن ذلك الموعد ليس له الحق فى التقدم للاطلاع مرة أخرى.

- يجوز حضور أحد الوالدين فقط مع الطالب أثناء الاطلاع بعد التأكد من شخصيته بموجب بطاقة الرقم القومي التي تثبت صلته بالطالب.

- إغلاق المحمول وعدم استخدامه أثناء الاطلاع نهائيًا.

- ممنوع اصطحاب مدرس المادة أثناء الاطلاع ومن يخالف ذلك يعرض المدرس للمساءلة القانونية.

- ممنوع التدخين داخل اللجنة نهائيًا.

۔ على كل طالب إحضار قلم جاف أزرق عند الاطلاع لتدوين ملاحظاته.

- يقوم الطالب بتدوين ملاحظاته على السؤال المتضرر منه فى ورقة الملاحظات المسلمة له عند الاطلاع. 

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