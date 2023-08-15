الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ثروت الخرباوي يكشف لـ "الشاهد" أقسام البيعة لدى الإخوان ومعنى بيعة الدم

ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي

قال الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر والخبير في شئون حركات الإسلام السياسي، إن هناك بيعتين في الإخوان الأولى بيعة الدعوة أي يبايع الشخص ويدخل في نطاق العمل الدعوي أو السياسي أو النقابي.

وأضاف "الخرباوي" خلال حواره ببرنامج  "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن البيعة الثانية هي بيعة الدم، أو البيعة المغلقة ويتم انتقاء بعض الأشخاص الذين يتمتعون بروح إسلامية، وبعد البيعة الدعوية يوجد عمل حتى يحركه لحمل السلاح.

من الممكن الشخص أن يظل في بيعة الدعوة حتى يموت

وتابع، أنه من الممكن الشخص أن يظل في بيعة الدعوة حتى يموت، ولكن بعض الناس ينتقلوا لبيعة الدم ومعنى ذلك أنه لو طلب منه إراقة الدم سيفعل دون أن يناقش لأنهم درسوا وتعلم أنه يحق للجماعه تصفيته إذا خالف الأمر أو أفشى سرًا، مؤكدًا أنهم لهذا قتلوا سيد فايز لأن بيعته بيعة دم، والتنظيم السري كله بايعوا بيعة دم، والذي أقيم على أكتاف عبدالرحمن السندي، وأحمد حسين مصطفى، ومصطفى مشهور.

ثروت الخرباوى بيعتين الإخوان بيعة الدعوة بيعة الدم روح إسلامية تصفيته مصطفى مشهور

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