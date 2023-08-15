الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البطولة العربية لأندية الجودو بالعلمين: تألق وتفوق فى وزن 36 كجم بنات

البطولة العربية لأندية
البطولة العربية لأندية الجودو

شهدت مدينة العلمين الجديدة انطلاق منافسات اليوم الأول من البطولة العربية لأندية الجودو لمرحلتي البراعم والناشئين، ما يعكس التطور والحضارة التي تتمتع بها المدينة، وثقة الاتحاد العربي للجودو في قدرة مصر التنظيمية.

فوز مصري مميز في وزن 36 كجم

تميزت البطولة هذا العام بفوز لاعبتين من مصر في منافسات وزن 36 كجم بنات. حيث تم تتويج اللاعبة تمارا محمد بالميدالية الذهبية والمركز الأول، وتألقت فيروز شادي لاعبة نادي الرحاب وحققت الميدالية الفضية والمركز الثاني. أما المركز الثالث فقد حققته اللاعبة الجزائرية لينا العنيزي.

المشاركة الواسعة: دليل على نجاح البطولة

بمشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة يمثلون 18 دولة عربية، أصبحت البطولة العربية لأندية الجودو من أبرز البطولات على الساحة الرياضية العربية. وكانت المنافسات قوية ومشوقة حيث سعى كل مشارك لتقديم أفضل ما لديه.

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