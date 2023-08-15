البطولة العربية لأندية الجودو: مصر تحصد ميداليتين بمنافسات وزن 28 كجم بنات

انطلقت منافسات اليوم الأول لبطولة العربية لأندية الجودو المقامة في مدينة العلمين الجديدة، اليوم الثلاثاء، بحضور كبير من اللاعبين واللاعبات الذين أتوا من مختلف أنحاء الوطن العربي.

الأداء المتميز للاعبات المصريات

في منافسات وزن 28 كجم بنات، حققت الأندية المصرية نجاحًا باهرًا حيث تمكنت لاعبتيها من الظفر بالميداليتين الذهبية والبرونزية. يُظهر هذا الإنجاز الجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق التدريبي واللاعبات لتقديم أفضل ما لديهم.

تفاصيل اليوم الأول من المنافسات

انطلقت منافسات اليوم الأول بحضور كبير من اللاعبين واللاعبات الذين أتوا من مختلف أنحاء الوطن العربي. وقد وصل عدد المشاركين إلى أكثر من 600 لاعب ولاعبة يمثلون 18 دولة عربية.

ويعد الجودو أحد أبرز الرياضات التي تعكس القوة والتحكم والتركيز. وقد أظهرت النتائج الأخيرة للبطولة العربية لأندية الجودو المقامة في مدينة العلمين الجديدة الضوء على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه هذه الرياضة في العالم العربي، إذ وصل عدد المشاركين إلى أكثر من 600 لاعب ولاعبة يمثلون 18 دولة عربية.