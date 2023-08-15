الاتصالات: 4.4 مليون مشترك جديد بخدمات الإنترنت الموبايل خلال مايو 2023

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات، عن ارتفاع عدد مستخدمي الانترنت عن طريق التليفون المحمول، إلى نحو 71.89 مليون عميل بنهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 67.49 مليون عميل عن نفس الفترة عام 2022 بزيادة قدرها 4.4 مليون مستخدم بنسبة زيادة سنوية 6.52 % وشهرية بلغت 1.62 % بعد أن سجل عدد المستخدمين نحو 70.74 مليون مستخدم خلال إبريل السابق عليه.

وأكد التقرير الذي حصلت الدستور على نسخة منه أن عدد مستخدمي الانترنت عبر ال يو اس بي مودم بلغت نحو 2.36 مليون مستخدم خلال مايو الماضي مقارنة بنحو 2.14 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 10.32 % وشهري 1.24 % بعد أن سجل في إبريل السابق عليه نحو 2.33 مليون مستخدم.

وتابع التقرير: أن نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي المحمول بلغت 69.73 % بنهاية مايو مقارنة بنحو 69.80% عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل تغير سنوي 0.07 % ونمو شهري 0.99 %، بعد أن سجل نحو 68.75 % شهريا في أبريل السابق عليه.

وأضاف التقرير أن عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة "الثابت" ارتفع الي نحو 11.46 مليون مشترك بنهاية مايو الماضي مقارنة بنحو 10.43 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022 بزيادة قدرها نحو 1.03 مليون مشترك بمعدل نمو سنوي 9.92 % وشهري 0.78 % بعد أن سجل أبريل الماضي 11.37 مليون مشترك.