البطولة العربية للجودو بالعلمين: تألق اللاعبين فى منافسات وزن تحت 50 كجم

في إطار منافسات البطولة العربية للجودو بالعلمين، اختتمت منافسات المجموعة الثانية من وزن تحت 50 كجم بمشهد رياضي يعكس مستوى الإعداد والتأهيل لهذه البطولة، حيث شارك فيها نخبة من الرياضيين العرب.

أحمد البيالى يتصدر القائمة

أظهر اللاعب الكويتي أحمد البيالى أداءً رياضيًا استثنائيًا، حيث تمكن من حصد المركز الأول. ما يعكس الجهود التي بذلها اللاعب في تحقيق هذا الإنجاز.

عمر عبدالفتاح في المركز الثاني

في حين حقق اللاعب عمر محمود عبدالفتاح السيسي المركز الثاني بعد منافسة قوية وأداء مميز، ما يؤكد تميزه في هذه الرياضة.

تقاسم المركز الثالث

لم يكن التنافس مقتصرًا على المركزين الأول والثاني فقط، حيث تقاسم المركز الثالث الثنائى حطاب البذالي من الكويت ونديم مروان من جيبوتي، وذلك بعد منافسة شريفة أظهرت روح الفريق والتعاون المشترك.

وتستمر البطولة العربية للجودو حتى 18 أغسطس الجاري، ومن المتوقع أن تشهد المزيد من المنافسات المشوقة والأداء الرياضي الممتاز. ونحن نتطلع لمتابعة باقي الفعاليات والاستمتاع بمستوى الرياضة العربية الراقي.