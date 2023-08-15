الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البطولة العربية للجودو بالعلمين: تألق اللاعبين فى منافسات وزن تحت 50 كجم

البطولة العربية للجودو
البطولة العربية للجودو بالعلمين

في إطار منافسات البطولة العربية للجودو بالعلمين، اختتمت منافسات المجموعة الثانية من وزن تحت 50 كجم بمشهد رياضي يعكس مستوى الإعداد والتأهيل لهذه البطولة، حيث شارك فيها نخبة من الرياضيين العرب.

أحمد البيالى يتصدر القائمة

أظهر اللاعب الكويتي أحمد البيالى أداءً رياضيًا استثنائيًا، حيث تمكن من حصد المركز الأول. ما يعكس الجهود التي بذلها اللاعب في تحقيق هذا الإنجاز.

عمر عبدالفتاح في المركز الثاني

في حين حقق اللاعب عمر محمود عبدالفتاح السيسي المركز الثاني بعد منافسة قوية وأداء مميز، ما يؤكد تميزه في هذه الرياضة.

تقاسم المركز الثالث

لم يكن التنافس مقتصرًا على المركزين الأول والثاني فقط، حيث تقاسم المركز الثالث الثنائى حطاب البذالي من الكويت ونديم مروان من جيبوتي، وذلك بعد منافسة شريفة أظهرت روح الفريق والتعاون المشترك.

وتستمر البطولة العربية للجودو حتى 18 أغسطس الجاري، ومن المتوقع أن تشهد المزيد من المنافسات المشوقة والأداء الرياضي الممتاز. ونحن نتطلع لمتابعة باقي الفعاليات والاستمتاع بمستوى الرياضة العربية الراقي.

الأكثر قراءة

"لبسوه ملابس حريمي".. حفلة ضرب جماعي لمواطن في البحيرة

فيديو يكشف عن مفاجآت صادمة في حادث حريق عين شمس

"القومى للأنفاق": افتتاح 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو قريبًا

أحمد عيد إلى المصري البورسعيدي لمدة 3 مواسم

رسالة من محمد الباز لمُنكرى معجزة كنيسة عزبة النخل

أشرف زكى يُطمئن الجمهور على صحة عادل إمام ويكشف تفاصيل الاتصال بينهما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية