الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البطولة العربية للجودو بالعلمين: مصر تسيطر على نتائج منافسات وزن 34 كجم

البطولة العربية للجودو
البطولة العربية للجودو بالعلمين

في إطار البطولة العربية المقامة بالعلمين، اختتمت منافسات المجموعة الثانية من وزن 34 كجم، والتي شهدت مشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات من مختلف الأرجاء العربية.

المصريون يحتكرون المراكز الثلاثة الأولى

في سياق نتائج متميزة، استطاع اللاعبون المصريون السيطرة على المراكز الثلاثة الأولى. حقق حسين صالح المركز الأول واحتضن الميدالية الذهبية بعد عرض رياضي مذهل. تلاه إياد محمد سعيد الذي نال الميدالية الفضية بعد أداء قوي وثابت. وأخيرًا، تألق محمد حفيظ وحصد الميدالية البرونزية، بينما تم تكريم مروان عمران مكرر.

المنافسة في الأيام القادمة

تستمر البطولة حتى 18 أغسطس الجاري، ومن المتوقع أن نشهد المزيد من المنافسات المشوقة والأداء الرياضي الرفيع المستوى من قبل اللاعبين واللاعبات المشاركين من مختلف الدول العربية.

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