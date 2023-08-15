الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البطولة العربية للجودو بالعلمين: نتائج منافسات وزن 30 كجم

البطولة العربية للجودو
البطولة العربية للجودو بالعلمين

بلغ عبد الرحمن صبرة (مصر) ذروة الأداء في منافسات وزن 30 كجم، اليوم الثلاثاء، بالفوز بالمركز الأول والحصول على الميدالية الذهبية. فيما أظهر عيسى سليمي (الكويت) مهارات استثنائية واحتل المركز الثاني محققا الميدالية الفضية، وأتم أسامة الجندي (مصر) المراكز الثلاثة الأولى بحصوله على الميدالية البرونزية.

البطولة العربية لأندية الجودو: فعالية بلا حدود

وانطلقت منافسات اليوم الأول من البطولة في مدينة العلمين الجديدة، وشهدت مشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات. تأتي هذه البطولة كأحد أكبر التجمعات الرياضية في العالم العربي.

مشاركة غير مسبوقة من الدول العربية

ووصل عدد المشاركين في البطولة إلى أكثر من 600 لاعب ولاعبة، يمثلون 18 دولة عربية. في تمثيل واسع يؤكد أهمية البطولة والدور الذي تلعبه في تعزيز روح التعاون والتنافس الصحي.

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